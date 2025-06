Bosna i Hercegovina će biti punopravna članica NATO saveza, uvjeren je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je to rekao tokom današnje posjete Uredu agencije Anadolu u Bosni i Hercegovini.

"Nismo zaboravili na NATO put Bosne i Hercegovine, jer su se tek sada stekli uvjeti da se usvoji Program reformi (Akcioni plan za članstvo) za 2023. godinu. Trebao bi u januaru 2025. da se usvoji i Akcioni plan za članstvo (ANP) za 2024. godinu. Mislim da se mijenja generalna geopolitička situacija. Ako se pogleda karta Evrope, praktički jedine dvije države koje nisu u NATO su Bosna i Hercegovina i Srbija, a naravno i Kosovo želi da bude članica NATO saveza. Ne može Bosna i Hercegovina ostati neka vrsta crne rupe unutar čitave Evrope", rekao je predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH.

On je istakao da su u okruženju Bosne i Hercegovine sve zemlje članice i EU i praktično NATO saveza.

"Hrvatska je članica NATO saveza, a to je i Crna Gora, i Albanija i Makedonija. Hrvatska je i članica EU, a iza Srbije, sve su članice i EU i NATO-a i Rumunija i Bugarska. Ne može se zadržati takav status. Neće dozvoliti ni moćne ni važne svjetske sile. Stvar će se morati urediti. Jer, jedan veliki nauk Evropi je bila agresija Ruske Federacije na Ukrajinu u koju Evropa očito nije dugo vjerovala. Nije ništa uradila poslije aneksije Krima misleći da će to biti dovoljno za Rusiju čiji su se apetiti povećali. Apetiti uvijek rastu ako se ne zaustavi onaj ko krši međunarodni poredak", naveo je Zvizdić.

Rekao je stoga da smatra da će se puno stvari promijeniti i u regionu Zapadnog Balkana.

"Ta priča o takozvanoj vojnoj neutralnosti uz paralelno masovno i ubrzano naoružavanje, to naravno više niko ne prihvata kao ozbiljnu priču. To više ne pije vode. I konačno zemlje će se na neki način morati opredijeliti. Jer, vidimo da nova željezna zavjesa poslije završetka Hladnog rata ponovno pada od sjevera Evrope članstvom i Švedske i Finske ona pada praktično po vertikali skroz dole do Jadranskog mora i potpuno je jasno da Bosna i Hercegovina u toj kombinaciji ostaje u sferi zapadnog uticaja. Mislim da u konačnici je to put kojim će krenuti i Srbija bez obzira na trenutnu situaciju i odnose koje trenutno ima sa Rusijom, koji naravno imaju neku historijsku podlogu, ali praktično nemaju nikakvu političko-ekonomsku podlogu", rekao je Zvizdić.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH rekao je da može dodati za BiH podatak da je 73 posto izvoza orijentisano ka zemljama EU, negdje između 23 i 25 posto prema zemljama CEFTA-e, samo oko jedan posto prema Rusiji i zemljama koje su članice BRIKS-a.

"Dakle, sama privreda je nekada najbolji pokazatelj i indikator saradnje i pravca kojim zemlje idu. Isti slučaj je i sa zemljama u regionu , osim činjenice da je Srbija snažno zadužena kod Kine za razne infrastrukturne projekte. Mislim da je javni dug Srbije sada već prešao 40 milijardi eura i to je sada jedan put kojim Srbija ne može dugo hodati, ako želi da bude potpuno ekonomski samoodrživa", zaključio je Zvizdić.

Tokom posjete Uredu agencije Anadolu u Bosni i Hercegovini predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić upoznao se sa radom agencije Anadolu na Balkanu te sa uredništvom i direktorom ureda Talhom Ozturkom razgovarao o predstojećim važnim dešavanjima i izazovima koji se u 2025. godini očekuju kako u Bosni i Hercegovini tako i na Zapadnom Balkanu.

