U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige akademika prof. dr. Esada Durakovića “Palestina na savjesti čovječanstva” na kojoj je poručeno da ovo djelo svjedoči o totalnom kolapsu civilizacije i pokopu humanosti i međunarodnog prava na Bliskom istoku.

Duraković je ugledni bosanskohercegovački akademik i dopisni član Akademije nauka Arapske Republike Egipat i Arapske akademije nauka u Damasku.

Knjiga je zbirka njegovih kolumni od kojih je većina, od početka genocida u Pojasu Gaze, objavljivana u elektronskim medijima.

"To je bio moj pokušaj artikulacije protesta, vapaja, moj pokušaj da izrazim vlastitu patnju, suosjećanje sa stradanjem koje je bez ikakvog pretjerivanja epskih razmjera i bez ikakve moguće usporedbe u našem modernom svijetu. Knjiga je zbog toga u nekim dijelovima i vrlo emotivna, ali nikad nisu izostali argumenti", kazao je Duraković.

Poenta knjige je, kako je rekao, u tome što "ona svjedoči o totalnom kolapsu civilizacije, pokopu na Bliskom istoku humanosti, međunarodnog prava, empatije, civlizacijskih vrijednosti".

"Danas je to na Bliskom istoku pokopano, i u tome je tragedija našeg modernog svijeta. Što je najgore, nikada se nije desilo, koliko znam, da jedan takav barbarski čin zatiranja ne samo palestinske djece i Palestinaca, nego čak i njihovih maslinjaka i bunara, sve to pomažu najmoćnije sile Zapada koje se hvale demokratijom, humanošću, ljudskim pravima, što je vrhunski izraz hipokrizije", naglasio je Duraković.

Istakao je da je većina medija, isključujući pojedine, "kukavički izdala vlastitu misiju i podržavaju te zapadnjačke establišmente koji stoje iza tog genocida svim mogućim sredstvima".

Dr. Ahmed Kico, jedan od govornika na promociji, istakao je da je ovo zasigurno jedna od kapitalnih studija akademika Durakovića.

"U knjizi on pokazuje da se odgovornim i ozbiljnim pristupom može pokazati na koji način i kako se vrši genocid nad narodom Palestine. Profesor Duraković je napravio jedan metodološki pristup, vršeći dekonstrukciju zapetljanih i zatrpanih naslaga o tome šta je Palestina čovječanstvu. On je pokazao da se kroz višedecenijsku pripremu, psihološku pripremu, jevrejskog naroda, može dogoditi stravičan zločin koji ima elemente genocida", rekao je Kico.

Dodao je da je važno za sve ljude u Bosni i Hercegovini, regiji i cijelom svijetu da se pokaže da se hitno mora zaustaviti genocid nad palestinskim narodom.

Novinar Sead Omeragić, još jedan od promotora, istakao je da se trebaju iščitavati tekstovi profesora Durakovića kako bi se razumjela Palestina.

"Prije svega, posebno po tome što on ima empatiju za ono što se događa u Palestini. On ovjekovječuje i ne dozvoljava da se to baci u zaborav. I mi smo doživjeli jednu katastrofu 1990-tih godina i danas smo u situaciji da suosjećamo s palestinskim narodom jer ono što Palestinci doživljavaju i mi smo doživjeli. Oko 750.000 naših ljudi je istjerano iz svojih domova i otišli su u inostranstvo, a imate gotovo identičnu situaciju da je 750.000 Palestinaca napustilo svoje domove u strašnoj katastrofi Nakbi. Ove nevjerovatne podudarnosti su očigledne i naša je dužnost da suosjećamo s tim narodom", kazao je Omeragić.

Promociji knjige prisustvovali su brojni akademski radnici, ugledne ličnosti iz kulturnog života i mnogi građani.