Obilne snježne padavine protekla dva dana zahvatile su Bosnu i Hercegovinu, a prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) objavljenim u utorak ujutru, najviše ga je palo na Bjelašnici, gdje je izmjerena visina od 174 centimetra snježnog prekrivača, dok je u Sarajevu 28.

Visina snijega na lokacijama gdje FHMZ vrši mjerenja: Banja Luka 30 centimetara, Bihać 28, Bjelašnica 174, Bosanski Novi 14, Bugojno 25, Čemerno 39, Livno 12, Mrkonjić Grad 58, Sanski Most 14, Sarajevo - Bjelave 28 i Tuzla 30.

Prema prognozama meteorologa snježne padavine, istina manje intenziteta, očekuju se u većem dijelu Bosne sve do vikenda, kada bi trebalo doći do postepenog razvedravanja. U Hercegovini još u srijedu umjereno do pretežno oblačno, a od četvrtka pretežno sunčano vrijeme.