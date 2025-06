Snijeg koji i dalje pada prouzrokovao je velike probleme, posebno u saobraćaju, u Srbiji i Hrvatskoj.

U nekoliko okruga na zapadu i jugu Srbije do srijede se očekuje od 20 do 40 centimetara novog snijega, a u gorskim predjelima do 50 centimetara, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) Srbije.

Prema prognozama, snježni pokrivač će se podebljati i u Beogradu za deset do 15 centimetara, gdje su prisutni problemi u saobraćaju. Snijeg će padati uglavnom u zapadnom dijelu Srbije, gdje je na snazi ​​crveno upozorenje.

Nevrijeme posljednja dva dana zadaje velike glavobolje na području Dalmacije u Hrvatskoj. Vatrogasci su u Splitu uklonili su nekoliko srušenih stabala i uličnih svjetiljki koje su oštetile parkirana vozila.

Problemi zbog vjetra javljaju se i u drugim dijelovima jadranske obale, a zbog jakog vjetra vatrogasci su nekoliko puta morali intervenisati i u Zagrebu.

Vjetar je na pojedinim mjestima u Dalmaciji dosezao brzinu od 120 kilometara na sat, zbog čega su brojne trajektne veze i dalje u prekidu.

Zbog vjetra i snježnih nanosa zatvorena je i dionica autoceste A1 koja spaja Zagreb s Dalmacijom.

Meteorolozi upozoravaju da će se bura zadržati i danas, što znači da postoji mogućnost da snježne pahulje uz pomoć vjetra stignu do obalnih područja.