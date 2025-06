Ministar saobraćaja i infrastrukture Republike Turkiye Abdulkadir Uraloglu izjavio je da su uradili evaluacije vezane za obnovu i modernizaciju sirijskih aerodromima u Damasku i Halepu te je najavio da će u prvoj fazi obnove aerodroma u sirijskoj prijestolnici učestvovati i Generalna direkcija državnih aerodroma Turkiye.

Uraloglu je na programu Federacije izdavača Anadolije govorio o situaciji u Siriji nakon okončanja građanskog rata i pada višedecenijskog režima Bashara al-Assada te je istakao da je Turkiye prisutna i mnogim sektorima koji očekuju obnovu, uključujući i njegov resor transporta i komunikacija.

Naglasio je da se i na terenu pokazalo da je sirijskom narodu u ovim trenucima potrebna svaka vrsta pomoći.

“U Siriji postoji pet aerodroma. Dva aerodroma se ističu, a to su Damask i Halep. Prošle godine je na aerodromu u Damasku putovalo oko 100.000 putnika. Aerodrom Istanbul toliko opsluži putnika za pet do šest sati. U Halepu je bilo oko 50 do 60 hiljada putovanja. Poslali smo ekipu tamo i napravili smo pregled i evaluaciju stanja na aerodromima u Damasku. Nema radarskih sistema uopće. Pokušavali su to upravljati pomoću aplikacije za mobilne telefone“, kazao je Uraloglu.

Ističući da su već pripremili akcioni plan za obnovu aerodroma u Damasku, Uraloglu je rekao da će na sličan način pregledati i utvrditi šta Turkiye može učiniti na obnovi željezničke pruge ka Damasku, uključujući i historijsku prugu koja vodi do Hidžaza.

Dodao je da je Turkiye već uradila mnogo na obnovi puteva i mostova na područjima na kojim je provodila operacije protiv terorističke organizacije PKK/YPG.

Turski ministar Uraloglu je naglasio da Sirija zaostaje i nekoliko decenije u razvoju telekomunikacijskih sistema.

“Kao resorno ministarstvo Turkiye ćemo donijeti potrebne odluke i na tom planu. U Siriji je sve potrebno. Razmislite o štampanju novca ili o tome kakav će biti novac Sirije. Na primjer, da li ste znali da je novac u Siriji štampala Rusija? Razmislite o tome, valutu jedne zemlje štampa druga država. Trenutno su mnoge zemlje u Africi u sličnoj situaciji, neke razvijene zemlje im štampaju novac. Vjerovatno će Turkiye pomoći i na tom planu“, istakao je Uraloglu.

Turkiye najavljuje ulaganje i u obnovu i modernizaciju luka u Siriji. Uraloglu je najavio da će Turkiye i Sirija u skladu sa međunarodnim pravom štititi svoja prava i na polju istraživanja rezervi nafte i plina na Mediteranu.

“Naravno, prije svega treba uspostaviti vlast u Siriji“, zaključio je Uraloglu.