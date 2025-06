Završni čin genocida na prostorima Bosne i Hercegovine desio se na teritoriji općine Srebrenica i susjednih općina gdje je do sada locirano 85 masovnih grobnica, izjavio je bivši direktor i član Kolegija direktora Instituta za nestale osobe Amor Mašović.

Mašović je u Institutu ”Yunus Emre” u Sarajevu govorio na tribini o genocidu u Srebrenici, a posebno je podsjetio na važne statističke podatke o zločinima počinjenim na prostoru Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije od 1991. do 1995. godine.

"Završni čin genocida na prostorima Bosne i Hercegovine desio se upravo na teritoriji općine Srebrenica i susjednih općina gdje je do sada locirano 85 masovnih grobnica, primarnog i sekundarnog karaktera. Većina je sekundarnog karaktera i to je jedan kuriozum kad su u pitanju masovne grobnice u svijetu. Nigdje nije toliko izmještenih masovnih grobnica kao kad je u pitanju Bosna i Hercegovina", kazao je Mašović.

Istakao je da se u cijeloj Bosni i Hercegovini još uvijek traga za više od 7.600 nestalih, od kojih su najveći broj Bošnjaci, njih više od pet hiljada.

"Do sada je pronađeno više od 7.100 žrtava genocida u Srebrenici, što znači da se još traga za oko 1.200 žrtava, a i ove pronađene žrtve nisu cjelovite žrtve, to su tek dijelovi skeleta, od jedne jedine kosti od 206 koliko ih ima u ljudskom tijelu, pa do nekoliko desetina kostiju, ali uglavnom se radi o nekompletnim posmrtnim ostacima", rekao je Mašović.

Naglasio je da je sigurno da neće biti pronađene sve žrtve ratnih zločina i zločina genocida u Srebrenici.

"Neki od njih fizički ne egzistiraju jer su im kosti nakon svirepih ubistava spaljivane, premještane, bacane u vještačka jezera, rijeke, a neki zato što vise ne postoje svjedoci mjesta sahranjivanja tih žrtava. Koji je to broj? Ja se nadam da će taj broj biti puno manji nego što se sada traga i najveća mi je nada da veliki broj porodica koje još traže svoje da će dočekati taj trenutak, jer ako ih nađemo za 10, 20 ili 30 godina, a više ne budu imali živih članova porodica, onda je na neki način ta potraga bila gotovo uzaludna", smatra Mašović.

U Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari dosad je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci preživjelih članova porodica.