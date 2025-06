Snijeg i dalje otežava saobraćaj u većem dijelu Bosne, dok je u Hercegovini kolovoz mjestimično vlažan, objavio je Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

Posebno upozoravaju na dionice preko planinskih prevoja, gdje ima ugaženog snijega na kolovozu, a na ovim dionicama za teretna vozila obavezno je korištenje lanaca. Dodatne poteškoće vozačima pričinjava jak vjetar, koji stvara snježne nanose.

Zbog težine snijega na brojnim dionicama česta su obaranja stabala na kolovoz.

Zbog većih količina snijega obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na putevima: Glamoč - Mlinište, Bosansko Grahovo - Drvar - Bosanski Petrovac, Drvar - Glamoč, Sanski Most - Ključ, Kupres - Novo Selo, Kotor Varoš - Teslić (Borja), Banja Luka - Kneževo i Bihać - Bosanski Petrovac - Ključ.

Za vozila preko deset tona, kao i za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obustavljen je saobraćaj preko prevoja Karaula na putu Olovo - Kladanj.

Na autoputu "9. januar", kao i na magistralnim i regionalnim putevima u bh. entitetu Republika Srpska produžena je zabrana saobraćaja za teretna vozila.

Iz BIHAMK-a savjetuju vozače da na put ne kreću bez veće potrebe, a ukoliko ipak putuju da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Zbog otežanih zimskih uslova obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas se u Bosni očekuje oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U sjevernim područjima Bosne kiša ili susnježica, a u ostatku Bosne snijeg.

FHMZ jutros nije objavio podatke o visini snježnog pokrivača na pojedinim lokacijama u BiH.

Očekivana visina novog snijega je između dva i deset, a na planinama od 15 do 20 centimetara. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od minus četiri do dva, na jugu do šest, a dnevna od minus dva do četiri, na jugu od osam do 12 stepeni.

Sve do vikenda u Bosni se očekuje oblačno vrijeme uz mogućnost slabog snijega, a u Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu buru.