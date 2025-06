Izrael je pozvao vatikanskog ambasadora u Tel Avivu u Ministarstvo vanjskih poslova nakon što je poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana papa Franjo rekao da ono što se dešava u Gazi pod izraelskim napadima nije rat, već okrutnost.

Izraelski list “Yedioth Ahronot“ javlja da je vatikanski ambasador u Tel Avivu nuncij Adolpho Yllana pozvan u Ministarstvo i da mu je rečeno da je Izrael razočaran papinom kritikom.

Papa Franjo je na tradicionalnoj nedjeljnoj molitvi 22. decembra novinarima komentirao situaciju u Pojasu Gaze.

“S velikim bolom mislim na Gazu, toliko okrutnosti, na djecu se puca iz mitraljeza, škole i bolnice bombardovane... To je velika okrutnost“, rekao je papa Franjo.

Papa je na sličan način kritizirao izraelske zračne napade na Gazu i 21. decembra.

“Iako su prethodno dozvoljavali patrijarhu (kardinalu Pierbattista Pizzaballa, op.a.) da uđe u Gazu, nisu to dozvolili jučer i djeca su bombardirana. To nije rat, to je okrutnost. Želim ovo da kažem jer dira srca“, rekao je papa Franjo.

Izrael nastavlja genocidni rat u Gazi u kojem je od 7. oktobra prošle godine ubijen 45.361 Palestinac, uključujući 17.492 djece i 11.979 žena, a ranjeno je 107.803 ljudi. Infrastruktura Gaze je u velikoj mjeri devastirana, a brojne žrtve se još uvijek nalaze pod ruševinama.

Prošlog mjeseca Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se suočava i sa tužbom za genocid na Međunarodnom sudu pravde.