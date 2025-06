Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak kako će građani njegove zemlje do 31. marta vidjeti najžešću borbu protiv korupcije.

"Do 31. marta građani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije, protiv ljudi koji su direktno ili indirektno u vlasti, sa njima povezani, u poslednjih slobodno mogu da kažem čak i 24 godine", rekao je Vučić tokom gostovanja u emisiji "Četvrtkom u 9", na javnom emiteru Srbije, RTS-u.

Najavio je novi sistem u borbi protiv korupcije, koji će, kako je rekao, moći da prima tužbe građana, te kako će sve te optužbe morati da se provjere.

"Dela će pokazati u narednih 100 dana. Videćete velike promene", ponovio je Vučić.

Rekao je i kako ga brine uvođenje sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) jer mu je to, kako je rekao, zvanično potvrđeno, a koje se očekuje oko 1. januara.

"Ono što me brine to je moguće uvođenje sankcija. Kada kažem moguće, biće uvedene sankcije, jer mi je to zvanično potvrđeno, a ne nezvanično. Rekao sam to već da je zvanično potvrđeno, samo se čeka trenutak, biće oko 1. januara", kazao je Vučić.