Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović ocijenio da ”situacija u Bosni i Hercegovini, okruženju i svijetu zorno ilustrira krhkost međunarodnih odnosa”.

Kavazović je na četvrtoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kazao da je potrebno oslanjati se na "vlastite snage i potencijale".

"Svijet oko nas se ubrzano mijenja. Dolazi do novog balansiranja snaga. Svijet je u previranju, a mi to ne smijemo nezainteresirano posmatrati. Nakon genocida u Srebrenici i svega što nam se dešavalo u prošlosti ne smijemo sebi dozvoliti luksuz bezbjednosti, besperspektivnosti i zatvorenosti u same sebe. Ratovi u Gazi, Ukrajini, Sudanu i širom svijeta nažalost potvrđuju opasan trend: vladavinu sile i nepoštivanje međunarodnih normi i principa. U takvom svijetu moramo biti otvoreni, jačati saveze sa prijateljima koje naša zajednica, država i narod imaju, ali, prije svega, jačati vlastite potencijale našeg naroda i zajednice u svim sferama života", smatra reisul-ulema.

Dodao je da dijalog i s Istokom i sa Zapadom, sa zajednicama iz komšiluka, treba osigurati da se "naš glas čuje, da drugima jasno govorimo o sebi, svojim vjerovanjima i nadanjima".

"Previsoku cijenu smo platili, da ne bismo o sebi danas slobodno odlučivali", akcentirao je reisul-ulema Kavazović.

Posebno je naglasio da je 2024. obilježena velikom diplomatskom pobjedom u Ujedinjenim narodima. Kako je kazao, Rezolucija usvojena u Generalnoj skupštini UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, pobjeda je istine i zalog budućnosti u kojoj neće biti mjesta za ponavljanje ovih strahota.

Izjavio je i da je reakcija Bosne i Hercegovine na posljednje poplave još jednom pokazala svu "slabost države i njenog sistema".

"Istovremeno, vidjeli smo solidarnost i požrtvovnost naših građana, koja nas je sve inspirirala i ohrabrila. Islamska zajednica je prilozima naših članova prikupila pet i po miliona maraka. Urgentno smo pomogli nastradale, a sada planiramo realizirati više projekata: od izgradnje kuća do sanacija vodovoda. Ohrabrila nas je i materijalna podrška koja je dostavljena Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini od bratskih zajednica u okruženju, od naše braće Albanaca, pa do naše braće Turaka koji žive i rade u Austriji. Dobro je znati da nismo sami i da imamo prijatelje širom svijeta", zaključio je u obraćanju reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.