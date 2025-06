Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić prebačen je u utorak iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u prostorije državnog zatvora u Vojkovićima.

Nešić je prije nekoliko dana hospitalizovan zbog problema s visokim pritiskom, zbog čega mu je odgođen odlazak u pritvor koji mu je nakon hapšenja odredio Sud BiH.

Sud BiH donio je odluku kojom su odbijene žalbe branilaca osumnjičenih Nenada Nešića, Mladena Lučića i Milana Dakića na rješenje od 28. decembra kojim im je određen pritvor u trajanju do mjesec dana, odnosno do 26. januara 2025. godine ili do nove odluke Suda.

Sud je donio rješenje 30. decembra kojim su kao neosnovane odbijene žalbe branilaca, te osumnjičeni ostaju u pritvoru.

Iz Suda BiH navode da se Nešić, Lučić i Dakić terete da su počinili krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela pranje novca, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, te primanje mita.