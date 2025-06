Centralni dio Sjedinjenih Američkih Država zahvatila je snježna oluja koja donosi obilne padavine, jak vjetar i niske temperature, a otežan je i cestovni i zračni saobraćaj.

Upozorenje na vremenske uslove na snazi ​​je za oko 60 miliona ljudi na području od Kansasa do New Jerseya, odnosno za 30 država zahvaćenih velikom zimskom olujom.

Oluja bi mogla donijeti obilne snježne padavine i najniže temperature u više od desetljeća.

Trenutno je najgore u Kansasu i Missouriju, gdje su ceste prekrivene snijegom i ledom. U Missouriju su desetine motociklista ostali zaglavljeni na cestama, spašeno je više od 600 vozača, a obrađeno je gotovo 300 prometnih nesreća.

Vanredno stanje na snazi ​​je u najmanje sedam saveznih država, uključujući Kansas, Missouri, Zapadnu Virginiju i dijelove New Jerseya.

Obilne količine snijega mogle bi pasti u pojasu od južnog Ohija do Washingtona, a Kentucky i Zapadna Virginia su upozoreni na opasnost od ledene kiše.

Oko 2.200 letova je otkazano, a 25.000 ih je odgođeno zbog oluje. Mnoge ceste su zatvorene. Škole su zatvorene na području Washingtona, Indiane, Kentuckyja i Zapadne Virginije, među ostalima.

Vlasti upozoravaju stanovnike da ne izlaze iz domova osim ako to nije prijeko potrebno. Ceste su ponegdje prekrivene debelim slojem leda. Neka mjesta su bez struje zbog srušenih stabala.

Oluja nazvana Blair kreće se prema istoku iz centralnog dijela SAD-a.

U međuvremenu, upozorenja na tornado na snazi ​​su na jugu SAD-a, tačnije u saveznim državama Arkansas, Louisiana, Mississippi i Alabama.

Snježne padavine predviđaju i za Washington, gdje će danas Kongres i formalno potvrditi pobjedu novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa. Predsjednik Predstavničkog doma Mike Johnson uvjerio je da će se potvrda održati bez obzira na vremenske uslove.

Snježna oluja premjestit će se s kopna na more u utorak navečer po američkom vremenu, no očekuje se da će vrlo niske temperature ostati barem do utorka.