Drugo polugodište u školama počinje u utorak uz novi Protokol o kontroli ulaska i izlaska koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja nakon tragičnog napada u Osnovnoj školi u Prečkom, a kojim se, uz ostalo, određuje da se škole zaključavaju i da se u njih može ulaziti samo uz najavu.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je, uoči početka drugog polugodišta, da se djeca po povratku u školske klupe mogu osjećati sigurno te da će se od danas u svim školama zaključavati ulazna vrata.

Osim toga, podsjetio je da je Ministarstvo obrazovanja uputilo u javno savjetovanje izmjene dvaju pravilnika kojima se u osnovne i srednje škole uvodi novo radno mjesto - operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu.

Dopunama Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi i istog pravilnika u srednjoškolskoj ustanovi propisuje se, između ostalog, da škola zapošljava operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u punome radnom vremenu ako škola obavlja djelatnost na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni odnosno dva djelatnika ako škola radi u dvije ili tri smjene.

Ta će osoba, kako se propisuje, štititi osobe i imovinu od protupravnog ponašanja (otključavanje i zaključavanje škole, obilazak svih prostorija, pregled ispravnosti videonadzora, sustava i uređaja, rasvjete, provjera identiteta osoba). Također, obavljat će poslove zaštite od požara i eksplozija te poslove civilne zaštite i upravljanja krizama, kao i poslove zaštite podataka i informacija.

Zagrebačka vlast na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem odlučila je odmah u sve školske ustanove postaviti i zaštitare.

"Svi su sigurnosni protokoli su uvaženi, zaštitari su raspoređeni na svih 142 objekta, a vrata će se zaključavati po dogovoru", kazao je u ponedjeljak zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet Korlaet.

Istaknuo je da zaštitari neće utjecati na stvaranje gužvi prilikom ulaska učenika u škole. "Zaštitar stoji po strani, nadzire i kontrolira, ali će propusnost biti ista", rekao je.

Protokol o kontroli ulaska i izlaska iz školskih ustanova

Ministarstvo je donijelo Protokol o kontroli ulaska i izlaska iz školskih ustanova - u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima kako bi se osigurala veća sigurnost, zaštitilo učenike i sve radnike te spriječilo moguće situacije povećanog rizika, a moraju ga se pridržavati svi učenici, radnici, roditelji i drugi vanjski posjetitelji škole.

Po Protokolu, ravnatelj je obvezan odrediti i dežurstvo radnika na ulazu u školu tijekom radnog vremena škole. Dežurni radnik će ravnatelju prijaviti eventualno nedolično ponašanje, odnosno policiji kada se ugrožava sigurnost osoba u školi.

Vanjski posjetitelji moći će ulaziti u škole samo u dogovorenom terminu i uz prethodnu najavu, na ulazu će ih dočekati djelatnik škole i po završetku termina ispratiti do izlaza.

Zaduženi djelatnik moći će na ulazu sigurnosno pregledati odjeću, ruksak i druge predmete učenika kao i drugih osoba koje ulaze u školu, što mogu napraviti i nastavnici tijekom nastave. Protokol dopušta oduzimanje učenicima predmeta koji mogu nanositi ozljede.

Škole će osnovati školske sigurnosne skupine u koje će ući ravnatelji, pedagozi, psiholozi, učitelji, nastavnici i drugi radnici te roditelji. Tim će na redovitim sastancima analizirati potencijalne sigurnosne prijetnje, a škole će najmanje dva puta godišnje vježbati kriznu evakuaciju.

Škola s osnivačem može osigurati i druge sigurnosne mjere poput angažiranje zaštitara, postavljanje videonadzora, elektromagnetskih brava ili sustava za kontrolu pristupa.

Škole obavezne surađivati s lokalnom zajednicom, drugo polugodište traje do 13. lipnja

Školske ustanove obvezne su surađivati s lokalnom zajednicom na dodatnom osiguranju školskog okruženja.

Škole za 90 dana trebaju izraditi procjenu postojećeg stanja i analizu rizika, a na temelju njih svoj plan sigurnosti najkasnije do kraja nastavne godine 2024./2025.

Drugo polugodište traje do 13. lipnja, odnosno do 23. svibnja za maturante, koji će ispite Državne mature polagati od 2. do 26. lipnja.

Učenici će od 24. do 28. veljače imati drugi dio zimskog odmora, a na proljetnom odmoru bit će od 17. do 21. travnja.