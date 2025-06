Američki reditelj i producent Michael Moore optužio je moćne propagandne kampanje da prikrivaju ono što grupe za ljudska prava opisuju kao genocid i etničko čišćenje u Gazi nakon izraelskih napada na enklavu.

Moore je ukazao na humanitarnu krizu kroz film "From Ground Zero" (S nulte tačke), koji su režirali palestinski autori Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi i Mustafa Al-Nabih.

Film, koji je premijerno prikazan u Sjedinjenim Američkim Državama, sadrži 22 kratka filma u različitim žanrovima, dokumentarni, dramski, akcioni i animirani.

„Nijedan filmski autor, pisac ili umjetnik ne bi trebao pričati priču o vlastitom uništenju. Ipak, 22 hrabra palestinska filmska autora pronašla su način da ispričaju svoju priču tokom prošle godine u Gazi, koristeći sve što su mogli naći u ruševinama svojih domova i gradova", napisao je Moore na platformi X.

Rekao je kako je kao izvršni producent ponosan na film 'From Ground Zero.

"Sama činjenica da ovaj film postoji je ljudsko i kinematografsko čudo", dodao je Moore.

Na web stranici "michaelmoore.com" dodatno je kritikovao tišinu medija.

„Ovo su priče koje nije moguće čuti nigdje. Ne vidite ih u večernjim vijestima. Vojni lideri zabranjuju pristup kako novinari i filmski autori ne bi mogli donijeti istinu. Iako vi i ja finansiramo ovaj rat i pružamo sve te užasne oružane sisteme, nije nam dozvoljeno da svjedočimo onome što Amnesty International i Human Rights Watch nazivaju genocidom i etničkim čišćenjem, ratnim zločinima koji se svakodnevno čine u naše ime", naveo je Moore, te dodao:

"Umjesto toga, žrtve smo moćne propagandne kampanje koja ima za cilj dehumanizirati pet miliona ljudi u svim okupiranim palestinskim teritorijama, prisiljenih da žive zatvoreni iza zidova i bodljikave žice, osuđeni na gladovanje, dok su gotovo sve bolnice i škole u Gazi sravnjene sa zemljom, a polovina domova na ovoj teritoriji pretvorena u ruševine."

Moore je podijelio lokacije u SAD-u gdje se film prikazuje, pozivajući ljude da ga pogledaju.

„Nemojte preskočiti ovaj film zbog toga što je 'o Gazi' ili što mislite da 'više ne možete podnijeti'. Pogledajte ga iz istog razloga iz kojeg ste gledali sve velike, važne filmove, od 'Erin Brockovich' do 'The China Syndrome', od '12 Years a Slave' do 'Oppenheimer'. Kao jedan od izvršnih producenata ovog filma, obećavam vam, nećete biti razočarani."

Moore je također istakao da je "From Ground Zero" jedan od 15 nominiranih filmova za najbolji međunarodni igrani film na predstojećoj 97. dodjeli Oscara.