Veliki dio toga programa je definiran, i kad bude završen, ponovo će ga razmotriti Povjerenstvo za izradu prijedloga osnovnih mjera jačanja razine sigurnosti u školama i potom će moći ići u primjenu, rekao je u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade.

Paralelno s time radi se sigurnosna procjena pojedinih škola, a Povjerenstvo će vjerojatno na sljedećem sastanku definirati osnovnu razinu tehničke zaštite i nju će trebati imati sve škole, te po potrebi, donijeti individualne sigurnosne procjene pojedinih objekata. Fuchs je rekao da škole ne trebaju biti krute u situacijama kad dođe do kratkog kašnjenja učenika na nastavu.

Upitan za komentar situacije sa školskim sindikatima od kojih neki nisu potpisali dodatak kolektivnom ugovoru, Fuchs je odgovorio da se sa sindikatima razgovara i da je Vlada vrlo pozitivno nastupila prema njihovim zahtjevima, ali je izrazio osobno mišljenje da nepotpisivanje kolektivnih ugovora "nije baš fer ponašanje" sindikata.

Njihov zahtjev 4 plus 4 posto povećanja osnovice od inicijalnog vladinog prijedloga 3 plus 2 je na kraju završio s prijedlogom 3 plus 3, naveo je. Mislim da je to bilo itekako prihvatljivo, ocijenio je Fuchs i dodao da je atmosfera na sastanku bila zadovoljavajuća, ali da su neki sindikati rekli da moraju provesti referendum unutar članstva.

Vladina odluka o 3 plus 3 primjenjuje se i na one koji nisu potpisali dodatak, dodao je, a javnost može prosuditi jesu li potrebne javne akcije i štrajkovi. Koliko će oni inzistirati na zahtjevima, ne znam, dodao je ministar i zaključio kako se nada da će se u dijalogu "valjda naći zadovoljavajuće rješenje".