Vučević je poslije sastanka s reprezentativnim sindikatima prosvjete u Vladi Srbije rekao da je pijedlog i povećanje od sedam posto od januara 2026. godine prosvjetnim radnicima kao i cijelom javnom sektoru.

Sa svim planiranim povećanjima, dodao je on, 2026. godine plaće nastavnika bit će veće za 31 posto.

"Spremni smo da to definiramo sljedeće sedmice kroz uredbu. Spremni smo da do Savindana zaključimo kolektivni ugovor za naredno razdoblje iako on istječe 5. marta, spremni smo da idemo prije vremena, naravno uz očekivanja da ne bude štrajka i obustave i da se stvari u školama normalizuju, da se nadoknade sati koji su izgubljeni", podvukao je Vučević.

Dodao je i da ne postoji rok do kojeg sindikati moraju da daju odgovor.

Iz Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije su priopćili da će o svim detaljima s pregovora i o dinamici pregovora oko Posebnog kolektivnog ugovora obavijestiti članove i javnost u narednim danima.

Također, da će "konačna odluka biti donijeta na osnovu stava zaposlenih u prosvjeti".

Drugo polugodište, po ranijoj odluci Ministarstva prosvjete, treba da počne 20. januara.