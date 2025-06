"On se želi sastati i mi to dogovaramo", izjavio je u Trump u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

Ruska novinska agencija Tass citirala je glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova koji je rekao da SAD još nisu službeno zatražile sastanak.

Trump je obećao da će pregovarati o okončanju rata u Ukrajini ubrzo nakon što preuzme dužnost 20. januara i izrazio je skepticizam u pogledu američke vojne i finansijske podrške Kijevu.

"Predsjednik Putin želi se sastati. On je to rekao čak i javno i mi moramo završiti s tim ratom. To je krvava zbrka", dodao je Trump.

Novoizabrani američki predsjednik imenovao je Keitha Kellogga, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost i penzionisanog general-pukovnika američke vojske, za posebnog izaslanika za Ukrajinu i Rusiju.

Kellogg je u istraživačkom radu koji je objavio America First Policy Institute u aprilu prošle godine iznio svoje ideje o tome kako bi SAD mogle okončati rat. Predložio je da bi Ukrajina trebala dobiti daljnju pomoć SAD-a samo ako pristane učestvovati u mirovnim pregovorima s Moskvom.

Novine su također sugerirale da bi, ako Moskva odbije učestvovati, SAD trebale nastaviti svoju pomoć Ukrajini.

Nakon Trumpove izborne pobjede u novembru, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je uvjerenje da će s Trumpom kao predsjednikom rat "završiti prije" nego što bi inače.