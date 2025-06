Rusija je u ponedjeljak saopćila da je Ukrajina pokušala napasti kompresorsku stanicu koja snabdijeva gasovod Turski tok (TurkStream).

Iz ruskog Ministarstva odbrane navedeno je da je protuzračna odbrana oborila devet ukrajinskih dronova koji su se kretali prema kompresorskoj stanici Russkaya u ruskom južnom Krasnodarskom regionu.

Navedeno je da među osobljem koje se nalazi u stanici nema žrtava, iako je infrastruktura pretrpjela manju štetu "zbog fragmenata oborenih dronova".

"Ekipe za hitne intervencije PJSC Gazprom su blagovremeno otklonile posljedice pada krhotina, a oprema je obnovljena", navedeno je u saopćenju.

Dodali su da nije bilo smetnji u radu stanice, ustvrdivši da je cilj napada bio zaustavljanje isporuke ruskog gasa evropskim zemljama.

Ukrajinske vlasti još nisu komentarisale tvrdnje Rusije.

Turski tok je gasovod koji se proteže od Rusije do Turkiye. Počinje od kompresorske stanice Russkaya u blizini Anape u ruskoj regiji Krasnodar, prolazeći kroz Crno more do prijemnog terminala u Kiyikoyu u sjeverozapadnoj Turkiye.

Ovaj gasovod sastoji se od dva kraka dužine 930 kilometara, koji se protežu od Rusije do Turkiye preko Crnog mora i odvojeni kopneni krak u dužini od 142 i 70 kilometara.

Prvi krak kapaciteta 15,75 milijardi kubnih metara namijenjen je za snabdijevanje domaćih kupaca u Turkiye, a drugim, sa još 15,75 milijardi kubnih metara, ruski gas se transportuje dalje u jugoistočnu i centralnu Evropu.

Turski tok (TurkStream) je zvanično otvoren 8. januara 2020. godine, a njegova izgradnja je počela u maju 2017.