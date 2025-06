Glumac Mel Gibson izazvao je kritike javnosti zbog izjava u kojima govori o teorijama zavjere oko požara u Los Angelesu u kojima su poginule najmanje 24 osobe, a uništene hiljade objekata.

Gibson je ponovo došao na naslovnice, ovog puta zbog izazivanja kontroverzi uz opaske o požarima u Kaliforniji.

Tokom gostovanja u emisiji "The Ingraham Angle" na Fox Newsu, 69-godišnji glumac je sugerisao da je vlada Kalifornije, uključujući guvernera Gavina Newsoma, možda umiješana u razornu katastrofu. Njegovi komentari brzo su zapalili buru teorija zavjere.

Američki glumac i reditelj rekao je da bi mogao da "iznese užasne teorije" za šumske požare u Los Angelesu, ali da bi umjesto toga bilo prikladno govoriti o "nedostatku vode".

"Mogu da izmislim sve vrste užasnih teorija u svojoj glavi, teorije zavjere i sve ostalo, ali mi se samo činilo malo zgodnim da nema vode", rekao je Gibson misleći na nedostatak vode zbog čega su vatrogasci bili nemoćni da ugase požare.

Zvaničnici su rekli da je problem nastao jer je bilo previše intervencija odjednom i da su rezerve vode pokušavali odjednom koristiti.

Glumac, čija je kuća vrijedna 14,5 miliona dolara uništena u požaru, zajedno sa kućama drugih poznatih glumaca, bacio je sumnju "da su uslovi vjetra bili pravi i da postoje ljudi spremni i voljni i sposobni da zapale požar".

Nagađao je da li su navodni piromani "naručeni" ili su "samo djelovali svojom voljom", pitajući se naglas jesu li požari "namjerno" izazvani.

Nagađao je: "Šta bi to moglo biti? Znate, šta oni hoće? Država (Kalifornija) prazna? Ne znam."

Vlasti su za velike požare okrivile sušu i vjetrove Santa Ana i, u širem smislu, posljedice globalnog zagrijavanja.

Nakon niza izjava na početku karijere, počevši od 2006, Gibson je privukao kritike zbog antisemitskih i rasističkih primjedbi, kao i navodnih antisemitskih formi u filmu "The Passion of the Christ", čiji je Gibson koautor i koji je režirao.

Gibson se izvinio za ove primjedbe i branio film, negirajući da ima predrasude, ali kontroverza ga je stavila na crnu listu velikih filmskih studija.

Već sedam dana ogromni požari bukte u Los Angelesu, Kaliforniji, i obližnjim oblastima. U požarima su poginule najmanje 24 osobe.