Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović bio je danas domaćin obilaska školskog broda "Jadran" delegaciji Hrvatske, na čelu s ministrom vanjskih i evropskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.

"Nakon 34 godine obišli smo hrvatski školski brod Jadran, vjerujem kao prvi korak prema njegovom povratku u matičnu luku Split", napisao je Grlić Radman ispod fotografije s broda koju je objavio na zvaničnom X profilu.

Nakon sastanka Grlić Radman je ponovio stav Hrvatske o vlasništvu nad brodom Jadran.

"Mi smatramo školski brod hrvatskim, budući da je bio upisan u matičnu luku Split i da je ovdje bio poslan na remont 1991. godine, ali nikad više nije bio vraćen u luku Split. Radimo na rješavanju i ostalih otvorenih pitanja, školski brod Jadran svakako je otvoreno pitanje. Razgovarali smo i o nekim drugim otvorenim pitanjima. Vidimo da hrvatski dom u Donjoj Lastvi 'Josip Marković', u kojem djeluje Hrvatsko nacionalno vijeće i sve udruge hrvatskog naroda u Crnoj Gori je na putu rješavanja i to me veseli", kazao je Grlić Radman.

Naveo je da će i druga otvorena pitanja bila su i biće na stolu. Grlić Radman je rekao da će za 14 dana državni sekretari dvije države koordinirati sva otvorena pitanja među kojima je odšteta logorašima, vraćanje imena bazenu u Kotoru, kao i pitanja granice.

"Za nas pitanje razgraničenja na moru ostaje pitanje koje ćemo rješavati bilateralno s Crnom Gorom, kao i sukcesija i vojne imovine prije svega", kazao je Grlić Radman te dodao:

"Ono što je nama važno to su sigurnost, stabilnost, prosperitet Crne Gore kao buduće članice Europske unije i tu će Crna Gora imati kao što je imala i svih ovih godina stručnu pomoć. Hrvatska je najiskreniji zagovornik EU puta. Crnoj Gori i vladi, koja pokazuje, naravno, i veliki interes i zanimanje za rješavanje ovih pitanja, Crna Gora može računati naravno na ispruženu ruku i mislim da mogu govoriti samo afirmativno da ćemo ovako nastaviti dijalog", zaključio je Grlić Radman.

Ibrahimović je čestitao praznik hrvatskom narodu u Crnoj Gori te kazao da njegova zemlja vidi Hrvatsku kao prijateljsku i savezničku državu.

"Vjerujemo da ćemo baš taj evropski put uz našeg prijatelja kao što je Hrvatska, u vrlo kratkom periodu postati punopravna članica Evropske unije. Mislim da Hrvatska vidi Crnu Goru u Evropskoj uniji", kazao je Ibrahimović.

Kazao je da su odnosi između Crne Gore i Hrvatske prijateljski.

"Taj naš odnos je garant naše posvećenosti dijalogu i da damo odgovor na sva ona pitanja koja se tiču obje države. Kao ozbiljni ljudi, daćemo odgovor na sva ta pitanja, na obostrano zadovoljstvo. Zato me i raduje da će 27. januara početi političke bilateralne konsultacije između dva ministarstva vanjskih poslova na nivou državnih sekretara. To će biti još jedan snažan zamajac u unapređenju naših odnosa. Crna Gora će raditi i na jačanju i održavanju dobrih bilateralnih odnosa, ali nećemo samo to da bude na riječima, nego ćemo to i na djelu", poručio je Ibrahimović.