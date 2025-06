"U to sada nema nikakve sumnje. Mi ćemo čekati do posljednjeg trenutka kada ćemo biti primorani da odgovorimo, kad oni krenu u nasilno blokiranje autoputeva i u sve drugo", rekao je Vučić, gostujući na TV Happy, prenosi agencija Beta.

Dodao je kako sve to rade strani instruktori, iz više zapadnih zemalja.

"Mi ćemo to tolerirati do određenog trenutka, a onda ćemo se ponašati u skladu s pravilima koje država mora poštovati", ustvrdio je Vučić, naglasivši "kako je važno da vlast do posljednjeg trenutka ostane tolerantna".

Kritizirao je i Radio televiziju Srbije zbog izvještavanja sa studentskog prosvjeda rekavši da ne može vjerovati da netko prenosi minutu šutnje.

"To vam je kad dođe do straha kod urednika i ljudi, kada moraju i gluposti objavljivati kako bi se nekom dodvorili", kazao je Vučić koji je zbog izvještavanja s prosvjeda kritizirao i druge medije u Srbiji.

Također je odbacio je navode dijela oporbe i javnih osoba da je svojom retorikom inspirirao nalijetanje automobilom na studenticu tijekom blokade u Beogradu.

Ponovio je i da nikada neće da prihvatiti prelaznu vladu, koju zahtjeva oporba.

Objašnjavajući zašto insistira na savjetodavnom referendumu o vlastitom opozivu, Vučić je rekao da je to jedino pravedno.

"Hoću da se pita sav narod u Srbiji, a ne da se pita dio beogradske, novosadske i urbane elite, već svi građani širom Srbije", dodao je.