Proširenje Evropske unije (EU) je proces koji je zasnovan na zaslugama, ne na vremenskom okviru, rekla je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.

Istakla je to danas u diskusiji "Enlarge to Prosper: Will Europe Grow?" na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj.

"Nekada čujem da države Zapadnog Balkana čekaju dugo. Ne radi se o tome koliko čekaju. Pitanje je to njihove političke volje, koliko su u stanju da ispune uvjete za članstvo u Uniji", poručila je Kos te kako prenosi Anadolu dodala:

"Evropska unija pomno prati šta se dešava u zemljama koje su kandidati za članstvo. Te zemlje uglavnom su u obavezi da ispune određene uslove, po principu uzmi ili ostavi."