Hrvatski kratki film “Čovjek koji nije mogao šutjeti“ redatelja Nebojše Slijepčevića, koji govori o zločinu na željezničkoj stanici u Štrpcima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, nominovan je za Oscara u kategoriji za najbolji kratkometražni film.

Film, koji je ranije osvojio "Zlatnu palmu" za najbolji kratki film na 77. filmskom festivalu u Cannesu, donosi priču o zločinu pripadnika Vojske Republike Srpske nad 19 civila (18 Bošnjaka i jednog Hrvata).

Evropska filmska akademija ga je nedavno proglasila najboljim evropskim kratkim filmom. Ovo je ujedno i veliki uspjeh hrvatske kinematografije jer se radi o prvoj nominaciji hrvatskog filma za prestižnu nagradu od osamostaljenja Hrvatske.

Scenario za film, zasnovan na istinitom događaju, napisao je redatelj Nebojša Slijepčević.

Uloge u filmu ostvarili su: Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina.

Radnja filma prati putnički voz koji iz Beograda putuje za Bar 1993. godine. Voz zaustavljaju naoružani pripadnici srpskih paravojnih snaga na maloj stanici u Štrpcima, u Bosni i Hercegovini. Dobivši dojavu da u vozu ima muslimanskih putnika, pronašli su njih 18 i pogubili ubrzo nakon što je voz krenuo. Tome je svjedočilo oko 500 putnika, ali niko im se nije usudio suprotstaviti, osim jednog čovjeka: penzionisanog oficira Tome Buzova koji je putovao u posjet sinu te je i on pogubljen.

Osim filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti", u kategoriji za najbolji kratkometražni film takmiče se i "Alien", "Anuja", "I'm Not a Robot" i "The Last Ranger".

Dodjela Oscara bit će održana 3. marta 2025. godine u Dolby teatru u Los Angelesu.