Lejletul-miradž je noć blagoslovljenog putovanja poslanika Muhammeda, a.s., od Kabe u Mekki, do Mesdžidul-Aksaa u Jerusalemu, a potom nastavljenog kroz sedam nebesa, sve do najuzvišenije tačke - Sidretul-Muntehaa.

Kako je u razgovoru za Agenciju MINA objasnio muftija beogradski i zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji dr. Rešad-ef. Plojović, ovaj događaj posebna je mu'džiza darovana Poslaniku jedanaeste godine poslanstva, u trenutku kada se sa svojim malobrojnim, ali iskrenim, sljedbenicima suočio sa najtežim iskušenjima od početka poslanstva.

„Njegov narod, nakon bezočnih poniženja, ga odbacuje i izoluje, a Milostivi Gospodar stavlja na dodatnu kušnju preseljenjem najdražih osoba, amidže Ebu Taliba i supruge Hadidže, koje su predstavljale ključni oslonac i podršku Poslaniku a.s.“, naveo je muftija Plojović.

Ovom mudžizom, naglasio je muftija, Gospodar je ohrabrio i učvrstio Poslanika da „odlučno i strpljivo nastavi dalje u nošenju emaneta za koji je od Uzvišenog odabran i pripremljen, a sa njime počašćen i ljudski rod, posebno njegovi sljedbenici“.

O Isra i Mi'radža su napisani tomovi knjiga, u kojima su opisani različiti tokovi istog i sve ono što se dešavalo, od samog konteksta kada se desio, pripreme Allahovog Poslanika, načina putovanja i svega onoga sa čime se je susreo tokom putovanja, dodao je Plojović, ističući kako su u ovom događaju brojne pouke.

„Od tih pouka su i sljedeće: Potvrda Allahove moći, koja je čovječanstvu pokazana kroz ovaj događaj. Jedinstvo poslanika i potvrda da su svi nosili isti emanet, pozivajući vjeri u Jednog Boga - Allaha, kojima je naš poslanik bio imam, čime je izražena počast njemu kao posljednjem nosiocu Allahove poruke na zemlji.

Nepokolebljiva vjera i strpljenje u iskušenjima, jer život na ovome svijetu nije moguć bez iskušenja, a jedini put za njihovo dostojanstveno prevazilaženje jeste iskrena vjera i strpljenje“, akcentirao je on.

Još jedna od pouka je i odgovornost na ahiretu, jer Poslaniku, a.s., je pokazano šta očekuje ljude nakon života na ovome svijetu - džennet i džehennem, kao nagrada ili kazna za ono što su tokom života na ovom svijetu činili.

„Namaz kao stub vjere, jer Uzvišeni Gospodar je odabrao da baš u ovoj noći Svom Miljeniku i njegovom ummetu daruje poseban poklon, a to je namaz, kao priliku da putem njega čovjek održava neraskidivu vezu sa svojim Stvoriteljem i u njemu nalazi snagu za prevazilaženje svojih iskušenja.

Značaj Mesdžidul-Aksa: Isra i Mi’radž ukazuju na važnost Mesdžidul-Aksa u Jerusalemu, kao trećeg najsvetijeg mjesta u islamu, koje od muslimana danas, više neko ikad ranije, traži da daju doprinos zaštiti i očuvanju njegove svetosti, koja se svakodnevno skrnavi, a oni - malobrojni i nejaki, koji je štite i poštuju ponižavaju“, poručio je muftija Plojović.

U džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore ova noć bit će obilježena prigodnim programima.