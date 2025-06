Njemački kancelar Olaf Scholz oštro je kritizirao američkog biznismena Elona Muska, optužujući ga da koristi svoju moć društvenih medija da se miješa u globalna pitanja i podržava ekstremne desničarske pokrete.

U intervjuu za Anadolu, uoči izbora koji su u Njemačkoj najavljeni za 23. februar, Scholz je izrazio zabrinutost zbog Muskovog uticaja na demokratske procese u Evropi.

“Sreo sam se sa gospodinom Muskom davno. Razgovarali smo kada je otvorio svoju fabriku u Brandenburgu. Kasnije smo imali još jedan telefonski razgovor, koji je takođe bio o njegovim poslovnim interesima. Međutim, on je nedavno počeo da koristi svoju novostečenu medijsku moć da se upliće u dešavanja po cijelom svijetu“, rekao je.

Scholz će na izrbore u Njemačkoj izaći kao kandidat Socijaldemokratske partije (SPD) za drugi mandat na poziciji šefa vlade. U razgovoru je istakao da uplitanje moćnih medijskih preduzetnika u javnu politiku nije novost, već da je na sceni još od 19. stoljeća.

“Ono što me trenutno muči je podrška ekstremno desnim strankama, jer to ugrožava demokratiju i suživot u Evropi. To kritikujem i to ću nastaviti da kritikujem“, poručio je.

Uspon ekstremno desnih pokreta

Kritike dolaze usred sve veće zabrinutosti u Njemačkoj zbog uspona ekstremno desnih pokreta, posebno stranke Alternativa za Njemačku (AfD), koju je Scholz optužio da nastoji podijeliti zemlju kroz antiimigrantsku retoriku. Musk je otvoreno podržavao tu stranku, rekavši na svojoj društvenoj mreži X da “samo AfD može spasiti Njemačku."

Scholz je i ovom prilikom ponovio čvrst stav protiv krajnje desnog ekstremizma, ističući da takvi pokreti predstavljaju direktnu prijetnju njemačkim demokratskim vrijednostima, istovremeno naglašavajući kako su imigranti ojačali njemačko društvo svojim doprinosom u zdravstvu, obrazovanju i industriji.

“Njemačka je zemlja koja je stekla sav svoj prosperitet i ekonomsku snagu zahvaljujući činjenici da su mnogi ljudi ovdje dali svoj doprinos. Počevši od gastarbajtera iz 1960-ih“, rekao je Scholz, misleći na program koji je uključio milione turskih radnika koji su se doselili u Njemačku.

Šolca je posebno dirnulo saopćenje bolnice u Magdeburgu u Njemačkoj nakon napada prošlog decembra na božićni market, u kojem je šest ljudi ubijeno, a 300 povrijeđeno.

“Rekli su da ne bismo uspjeli spasiti mnoge živote bez brojnih ljekara i medicinskih sestara koji su došli iz drugih zemalja, a koji nam ovdje pomažu“, rekao je.

Komentirajući američko-evropske odnose tokom drugog mandata amerikog predsjednika Donalda Trumpa, Scholz je izrazio umjereni optimizam, uprkos dubokim razlikama po pitanju sigurnosti i trgovine.

“Evropska unija je jaka. Sa 450 miliona ljudi, to je najveća ekonomska oblast na svijetu. I na osnovu toga možemo djelovati samostalno i samouvjereno, a sve s ciljem dobre saradnje. Transatlantski savez, transatlantska saradnja je za nas od najvećeg interesa. I zato ćemo uvijek djelovati u duhu saradnje, ali sa čvrstim stavom, jer je Evropa jaka“, rekao je Scholz.

Američki predsjednik Trump je u više navrata kritizirao evropske zemlje zbog trgovinske neravnoteže, pristupa tržištu i regulatorne politike. On je posebno ciljao na zaštitne tarife EU-a i ekološke standarde za američke automobile, nazivajući ih trgovinskim barijerama. Trump se također snažno protivio evropskim propisima koji utiču na američke tehnološke gigante poput Applea, Googlea i Amazona, prijeteći da će odgovoriti značajnim uzvratnim carinama.

Nakon inauguracije, Trump je pojačao kritike evropskih saveznika zbog potrošnje na odbranu, zahtijevajući da za odbranu izdvajaju pet posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je više nego dvostruko od sadašnjih dva posto NATO-ovog cilja.

Odnosi EU i Turkiye

Upitan o potencijalnim vanjskopolitičkim prioritetima za drugi mandat i njegovoj perspektivi saradnje između Evropske unije i Turkiye, Scholz je naglasio snažne ekonomske veze između Njemačke i Turkiye, ističući mogućnosti za dublje partnerstvo.

“Ekonomski odnosi Njemačke i Turkiye su veoma dobri. Trgovina, razmjena roba i usluga nastavljaju da rastu i upravo su dostigli rekordne nivoe i možemo očekivati ​​da će se ovaj trend nastaviti“, rekao je Scholz.

Socijaldemokratski kancelar je takođe istakao posvećenost daljem jačanju dijaloga i saradnje između EU-a i Turkiye u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući trgovinu, bezbjednost i odbranu.

“Doprinos koji Njemačka želi dati je da osigura da se odnosi između Turkiye i EU poboljšaju. Zato sam se snažno zalagao da Evropska unija nastavi dijalog i razgovore“, rekao je Scholz.

Što se tiče interesa Turkiye za kupovinu aviona Eurofighter Typhoon, Scholz je rekao da su tehnički razgovori u toku.

“Turkiye je također zainteresirana da se ojača kupovinom njemačkih odbrambenih sistema, na primjer naših borbenih aviona“, rekao je.

Ratne avione Eurofighter Typhoon zajednički proizvode Velika Britanija, Njemačka, Italija i Španija.