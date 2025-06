Fantastično iskustvo, kazala je 22-godišnja Merjem Husić, posjetiteljica prve sobe za razbijanje u Bosni i Hercegovini.

Za ovu vrstu antistres terapije odlučila se kad je na internetu vidjela da je prije nekoliko mjeseci u Sarajevu otvoren "Smash".

Merjem i njene prijateljice kroz smijeh kažu da im je to dobra terapija nakon ispita na fakultetu.

"Bilo mi je odlično. Fantastično iskustvo, posebno s prijateljima", kazala je Husić.

Projekat grupe prijatelja

Stres je postao dio svakodnevnog života u sve bržem i zahtjevnijem okruženju. Bilo da je riječ o profesionalnim obavezama, osobnim izazovima ili globalnim događajima, svako je iskusio barem neki oblik stresa.

Posjetioci "Smasha" nakon napornih radnih dana, obaveza ili monotone svakodnevnice, razbijanjem raznih predmeta, izbacuju negativnu energiju.

Do ideje da ljudima pomognu da se riješe stresa, ali i da se dobro zabave, došla je grupa prijatelja, koji su u Sarajevu otvorili "Smash". Brzo je postao popularan i posjećuju ga ljudi različitih profila.

"Prepoznali smo da nedostaje mjesta koja kombinuju zabavu, oslobađanje od stresa i fizičku aktivnost", kaže Toni Tomić, 21-godišnjak koji dočekuje brojne posjetitelje.

Dodaje kako su inspiraciju pronašli u sličnim projektima u svijetu, posebno u većim gradovima gdje su sobe za razbijanje veoma popularne.

U "Smashu" postoje tri sobe za razbijanje: "The Art Room", "The Graffiti Room" i "The Map Room".

"Soba za razbijanje je jedinstvena, jer pruža ljudima priliku da na siguran i kontrolisan način oslobode svoj stres i frustracije", kazao je Tomić te dodaje kako je ovo prvi klub ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Terapija za sve

U sobi za razbijanje možete biti aktivni, energični i izraziti emocije na način koji nije društveno prihvaćen u svakodnevnom životu.

Pored toga, ovo je i odličan oblik zabave. Ljudi dolaze sami, s prijateljima ili kolegama, a često se atmosfera pretvori u pravo veselje. To je mjesto gdje se zabava i antistres terapija spajaju.

"Ljudi dolaze, prave rezervacije, odziv je velik. Očigledno je ljudima potrebno da nakon stresnih sedmica, poslova, svađa, prekida, dođu ovdje i 'istresu' stres i frustracije. Pored toga, ovdje se može doći i zbog zabave", pojasnio je Tomić.

Posjetioci su različitih profila, ali su to većinom žene.

"Ljudi dođu isfrustrirani i ljuti, a izađu sretni. Ovo je terapija za sve", kaže Tomić o dodaje:

"Najzanimljivije im je staklo, ali tu je i plastika - usisivači, printeri, monitori, sve što lagano puca."