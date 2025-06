Ministar vanjskih poslova Turkiye Hakan Fidan rekao je da oružane grupe u Siriji treba da budu okupljene pod krovom jedinstvene vojske i da jedan legitimni državni organ treba da ima ovlaštenje za nošenje oružja i upotrebu sile.

Navodeći da u Siriji postoje grupe bliske Turkiye sa više od 80.000 naoružanih pojedinaca, Fidan je u intervjuu za saudijski “Asharq News“ rekao da je Turkiye tim grupama rekla da se pridruže nacionalnoj vojsci, budu dio nacionalne vojske i ne dozvole nikakav nered u zemlji.

Istakao je da je važno da se te grupe okupe pod krovom nacionalne vojske u novoj eri Sirije i da Turkiye u tom pravcu i koristi svoj konstruktivni uticaj na najvišem nivou.

“Nadam se da će se ista stvar dogoditi i sa grupama na jugu, u Suwaydi i Daraaji“, dodao je.

Fidan je rekao da je prekomjerna intervencija stranih sila u regionu, određenih država koje brane interese drugih zemalja i služe u ime drugih država, a ne u svoje interese, dovela do rezultata poput onog u Siriji.

Turski ministar vanjskih poslova napomenuo je da u novom periodu pokušavaju proizvesti politiku koja daje prioritet većoj stabilnosti tako što će izvući pouke i udružiti se sa zemljama u regionu, kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Katar, Egipat, Jordan i Irak.

“Inače, kada pogledamo prethodni period, postoji rat, podjele, nestabilnost i milioni raseljenih ljudi. Ovo ne bi trebala biti sudbina geografskih područja u kojima živimo. Sudbina područja u kojem žive muslimani, Arapi, Turci i Perzijanci se mora promijeniti. Vjerujem da je ova promjena, nadamo se, počela u cijelom regionu“, kazao je Fidan.

Fidan je istakao da nova administracija Sirije teži koordinaciji, ne samo sa Turkiye, već i sa svim zemljama.

“Ankara se fokusira na ono što se može učiniti sa Arapskom ligom, zemljama Zaljeva, Organizacijom islamske saradnje (OIC), EU, SAD i drugim regionalnim i globalnim organizacijama za ponovni razvoj Sirije“, naglasio je.

Napominjući da je SAD ukinuo neke od sankcija Siriji i izražavajući nadu da će i EU ukinuti neke od njih u narednim danima, Fidan je rekao da je Turkiye uspostavila mehanizam koordinacije o tome kako odmah započeti pomoć Siriji u oblastima kao što su transport, energiju i zdravlje.

Dodao je da je za Turkiye “veoma važno“ da je Sirija stabilna i da ima dobro organizovan ekonomski razvoj.

“I napori Turkiye i napori koje smo uložili sa našim međunarodnim partnerima će, nadamo se, uroditi plodom“, rekao je Fidan.

U Siriji nikada ne bi trebalo biti mjesta za terorizam

Što se tiče očekivanja od nove administracije u Siriji, Fidan je rekao da Turkiye ne bi trebalo da dolaze nikakve prijetnje sa sirijske teritorije, dodajući da “nikada ne bi trebalo biti mjesta za terorizam“, a posebno za terorističke grupe kao što su ISIS i PKK.

“Manjine u zemlji treba dobro tretirati, uspostaviti inkluzivnu vlast i u potpunosti osigurati teritorijalni integritet i politički suverenitet Sirije. Mi, međunarodna zajednica i zemlje regiona, dogovorili smo se o ovim uvjetima i te zahtjeve smo prenijeli sirijskoj vladi. Govorimo o istim stvarima bez obzira ko od nas sada ide tamo. To je ono što očekujemo od Sirije. U stvari, to smo očekivali i od prethodnog režima“, kazao je Fidan.

Također je rekao da nijedna zemlja, uključujući Turkiye, nije postavila nikakve posebne zahtjeve novoj administraciji, dodajući da očekuju vlast i ponašanje koje će osigurati dobrobit sirijskog naroda i doprinijeti stabilnosti i sigurnosti zemalja u regiji.

Saudijska Arabija i Turkiye nemaju razlike u mišljenjima o Siriji

Fidan je naveo da je koordinacija između Saudijske Arabije i Turkiye u kontekstu Sirije dostigla najviši nivo sastancima održanim u Akabi, Kairu i Rijadu.

“Saudijska Arabija i Turkiye nemaju razlike, nema razlike u mišljenjima o tome šta se očekuje od nove administracije u Siriji i onome što treba učiniti“, dodao je.

Dodao je da je imperativ unaprediti odnose dvije zemlje.

Ukazao je i na to da su Turkiye i Saudijska Arabija tokom krize u Gazi imale izvanrednu koordinaciju i saradnju unutar i izvan Kontakt grupe za Gazu.

Jedno od problematičnih pitanja sa SAD-om je njihova politika u Siriji

Šef turske diplomatije je također kazao da će u novom periodu Turkiye nastaviti blisko sarađivati ​​s administracijom američkog predsjdnika Donalda Trumpa na najvišem nivou.

Dodao je da postoje razlike u mišljenjima između Washingtona i Ankare.

“Međutim, postoji pravac djelovanja kojeg bi odrasle, zrele države trebale slijediti. Odnosno, potrebno je staviti problematična pitanja u zagrade i nastaviti ona dobra. Imamo problematične teme sa SAD-a. Američka politika u Siriji je prva među njima“, kazao je.

Navodeći da je to to počelo pod za vrijeme mandata bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, Fidan je rekao da je SAD koristio terorističku organizaciju PKK/YPG da se bori protiv terorističke organizacije ISIS i da drže zatvorenike ISIS-a u pritvoru

Istakao je da je ta politika izazvala mnoge geopolitičke krize.

“Rekli smo Americi da je to pogrešno, možemo to učiniti na drugi način. Ovo predstavlja ogromnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti Turkiye i vi to znate“, rekao je Fidan.

Podsjetio da je PKK proglašen terorističkom organizacijom od strane SAD-a i da je SAD dugi niz godina nudi nagrada od pet miliona dolara za hvatanje terorističkih vođa PKK-a.

“Iako postoji takva realnost, ona nije vrlo dobar znak da radite takav posao u Siriji sa ogrankom PKK-a. Obama je rekao da je to privremeno. Onda je došao Trump, koji je to želio vrlo iskreno nekoliko puta ukinuti, ali su se neki elementi u američkoj administraciji u to vrijeme tome odupirali“, dodao je Fidan.

Turski ministar vanjskih poslova izrazio je nadu da će Turkiye i SAD u novom periodu postići najviši nivo razumijevanja o Siriji, borbi protiv terorizma i sigurnosti zemalja u regionu.

Ukazujući na potencijalne promjene u američkoj administraciji pod Trumpom, Fidan je također rekao da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i Trump imaju snažnu komunikaciju, koja služi kao “prečica“ diplomatije za unapređenje odnosa.

Teroristička organizacija PKK/YPG nastojala je iskoristiti neizvjesnost od pada Assadovog režima u Siriji kako bi pojačala napore za uspostavljanje “terorističkog koridora“ duž granice s Turkiye.

Aktivnosti Izraela u Siriji

O politici i aktivnostima Izraela prema Siriji, Fidan je rekao da postoji nesklad između opravdanja izraelske politike kada su iranske milicije bile u Siriji i opravdanja trenutne politike.

“Prethodna politika je imala utemeljenje, ali sada toga nema. Uprkos tome što nova administracija u Siriji kaže da neće biti prijetnja nikome, izraelsko pokretanje kopnene invazije u Siriji se naravno smatra provokacijom“, smatra Fidan.

Upozorio je i da je pristup Izraela vojno i politički opasan, ističući da su se zemlje regiona, posebno Turkiye, Saudijska Arabija, Egipat, Jordan i Irak, protivile i da će se protiviti tome.

Sve etničke grupe treba da budu ravnopravni građani u Siriji

Navodeći da je nova administracija u Siriji pozvala teroriste PKK/YPG-a da polože oružje, baš kao i druge naoružane grupe, Fidan je rekao da očekuje da sve etničke grupe; Kurdi, Turci, Jezidi, kršćani, Arapi, suniti, šiiti, aleviti, zauzmu svoje mjesto u sirijskom društvu kao ravnopravni građani i da baštine svoje kulture.

“To je ono što ova nova administracija želi učiniti. Dok se to dešava, nije prihvatljivo da YPG teroristička grupa kaže da neće odustati od svog oružja. Ovo je trenutno problem za Siriju“, upozorio je Fidan.

O Ferhatu Abdi Sahinu, kodnog imena “Mazloum Abdi“, koji je vođa terorističke organizacije PKK/YPG u Siriji, Fidan je rekao da je rije o teroristi koji visoko kotira unutar terorističke organizacije PKK, ali da u toj strukturi ima i onih koji su više pozicionirani.

“Nije moguće da Ferhat Abdi Sahin donese bilo kakvu odluku ili učini bilo kakav korak bez dozvole nadređenih. Stoga je neprihvatljivo da teroristička organizacija djeluje na ovaj način u Siriji u novoj eri“, dodao je Fidan.

Dodao je da je potrebno naći rješenje kako zadržati zatvorene teroriste ISIS-a u zatvorima, kao i zaštititi prava Kurda i osigurati da YPG odustane od svojih terorističkih aktivnosti.

“Prije svega, YPG će položiti oružje, a nova administracija u Damasku će odmah preuzeti upravljanje zatvorima i logorima. Ako bude potrebno, mi smo kao Turkiye spremni pružiti podršku u tom pogledu. Američki prioritet je da ne pušta zatvorenike ISIS-a. To treba osigurati. Osim toga, naoružane grupe treba da se razoružaju, ali i druge etničke grupe tamo također treba da ostvare svoja prava. Formula za to je vrlo jednostavna“, smatra Fidan.

Što se tiče mogućnosti da se sirijske izbjeglice u Turkiye vrate u svoju zemlju nakon pada Assadovog režima, Fidan je rekao da Turkiye, shodno svojoj kulturi, ne govori gostima da odu.

“Ali radimo na stvaranju uslova u Siriji koji će im omogućiti povratak. Nova vlada u Siriji također radi na tome, a na tome radi i međunarodna zajednica“, dodao je Fidan.

Ističući da ima više miliona raseljenih Sirijaca, ne samo u Turkiye, već i na mnogim drugim mjestima, Fidan je kazao da se ti ljudi trebaju vratiti na svoje kako bi se revitalizirao ekonomski, društveni i kulturni život Sirije.

Fidan očekuje da će povratak u Siriji biti sve intenzivniji kako se uslovi budu poboljšavali u toj zemlji.

Razvoj događaja u Siriji 'prilika' za unapređenje odnosa Irana i Turkiye

O odnosima između Turkiye i Irana nakon pada Assadovog režima u Siriji, Fidan je rekao da to treba pozitivno uticati na bilateralne odnose, napominjući da su suprotstavljeni stavovi Irana i Turkiye u Siriji sada nestali.

Istakao je da Iran više nije prisutan u Siriji.

“Stoga, Iran nije dio okruženja koje proizvodi negativnost za Turkiye. Dakle, Sirija više nije sporno područje među nama. Mislim da je ovo prilika da se odnosi između dvije zemlje poboljšaju. Mislim da je to i prilika za Iran da revidira i reprogramira svoje susjedske odnose i svoju vanjsku politiku u regionu. I, iskreno, mislim da iranski lideri žele iskoristiti ovu novu priliku“, kazao je Fidan.

Stav Rusije o novom sirijskom rukovodstvu

Ističući da je prije nekoliko dana imao telefonski razgovor sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom o Siriji, Fidan je rekao da mu je Lavrov rekao da Rusija želi da započne ravnopravan odnos sa Sirijom u novom periodu.

“To pokazuje fleksibilnost Rusije u određenim vanjskopolitičkim preferencijama i njenu sposobnost da povlači strateške poteze“, naveo je Fidan, dodajući da Moskva u ovom trenutku očekuje i pozitivan doprinos Ankare.

Rješenje o dvije

U vezi sa prekidom vatre između Izraela i palestinske grupe Hamas u Gazi, turski ministar vanjskih poslova je kazao da je primirje trebalo da dođe i znatno prije.

Dodao je da je prekid vatre samo prva faza kraja palestinske drame, Fidan je rekao da se rješenje o dvije države mora realizirati što je prije moguće kako se ovaj rat više ne bi ponovio.

“U regiji u kojoj ne postoji rješenje dvije države, gdje Palestincima nije data časna država, suverenitet i pravo na život, mislim da je normalno predvidjeti da će se takve krize ponavljati u određenim intervalima“, dodao je.

Prva šestosedmična faza sporazuma o prekidu vatre u Gazi stupila je na snagu 19. januara, obustavivši izraelski genocidni rat u kojem je od 7. oktobra 2023. godine ubijeno više od 47.300 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a povrijeđeno više od 111.400.

Trofazni sporazum o prekidu vatre uključuje i razmjenu zarobljenika, s ciljem trajnog primirja i povlačenja izraelskih snaga iz Gaze.