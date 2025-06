Predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević saopćio je danas da podnosi ostavku na tu funkciju usljed dešavanja u Srbiji koja je duže od dva mjeseca poprište studentskih protesta i blokada nakon tragedije nakon pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Vučević je na vanrednoj konferenciji za medije u Beogradu kazao da je cijela Vlada u ostavci, odnosno u tehničkom mandatu do izbora nove.

Ističući kako je ponosan na ekonomske uspjehe tokom proteklih devet mjeseci na čelu Vlade, Vučević je kazao da je sjenku na prošlu godinu i mandat njegove vlade bacila tragedija koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 15 ljudi.

“Od tog trenutka Srbija kao da je ostala zaglavljena u toj nesreći. Nažalost, ponovo smo vidjeli političke zloupotrebe tragedije i pokušaje da neko politički kapitalizuje nesreću“, kazao je Vučević.

Ukazao je na nužnost smirivanja strasti, okončanja podjela i normalizaciju rada institucija.

Osudio je nasilje, uključujući sinoćnji incident u kojem je povrijeđena studentkinja u Novom Sadu.

“Stranka koju vodim mora da pokaže najveći stepen odgovornosti, da donese nove zakonomjernosti u srpskoj politici i pokaže da je najodgovornija i zato nakon ovog novog događaja u Novom Sadu, moja neopoziva odluka je da podnesem ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Srbije“, rekao je Vučević.

Dodao je da je o tome jutros razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je i on prihvatio njegovu odluku o ostavci.

Vučević je najavio da će iz istih razloga ostavku na funkciju danas podnijeti i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

“Neka to dovede do smirivanja strasti, do vraćanje političkog i društvenog dijaloga koji je nasušno potreban Srbiji“, zaključio je Vučević.

Dodao je da sa gradonačelnikom Đurićem snosi objektivnu odgovornost za ono što se dogodilo u Novom Sadu i da svojevoljno plaćaju “političku cijenu“.