Rekordnih 527 učenika osnovnih i srednjih škola u Japanu izvršilo je samoubistvo prošle godine, pokazuju podaci objavljeni u srijedu.

Brojka pokazuje povećanje od 14 osoba u odnosu na 2023. i premašuje prethodni rekord od 514 u 2022. godini, objavio je "Kyodo News", pozivajući se na Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite.

Od 527 učenika, 239 su dječaci, a 288 djevojčice.

Samoubistvo je izvršilo 349 učenika srednje škole (od 10. do 12. razreda), 163 iz niže srednje škole (od sedmog do devetog razreda) i 15 iz osnovne škole (do šestog razreda).

Ministarstvo je situaciju opisalo kao "ozbiljnu" navodeći da je potrebna dalja istraga kako bi se utvrdili osnovni uzroci za ovako veliki broj samoubistava.

Sveukupno, 20.268 ljudi, uključujući 13.763 muškaraca i 6.505 žena, izvršilo je samoubistvo u Japanu 2024. godine, što je za 1.569 manje u odnosu na 2023.

Zdravstveni problemi bili su vodeći uzrok samoubistava u Japanu - 11.986 slučajeva. Zbog ekonomskih i životnih problema samoubistvo je izvršilo 5.075 osoba, a zbog porodičnih problema 4.334 osobe, navode mediji.