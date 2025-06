Crna Gora će biti 28. članica Evropske unije (EU), izjavio je Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore.

”Strateško partnerstvo između EU i Zapadnog Balkana važnije je no ikada. Crna Gora zato mora iskoristiti šansu da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine”, rekao je Milatović tokom predavanja studentima na Koledžu Evrope u Natolinu, održao tokom radne posjete Poljskoj, javlja Mina.

Naglasio je da je Crna Gora percipirana kao najnaprednija od deset država kandidata za članstvo u EU.

“Naš strateški cilj je da završimo pregovore do kraja 2026. godine i postanemo članica EU do 2028. To je ambiciozan, ali dostižan plan”, kazao je Milatović te, kako prenosi Anadolu, naglasio:

”Pet je razloga zašto je Crna Gora predvodnica među zemljama kandidatima. Otvorili smo 33 poglavlja u pregovorima s EU i zatvorili šest. Potpuno smo uskladili naše vanjske i bezbjednosne politike s evropskim. Crna Gora je ekonomski najnaprednija od ostalih zemalja kandidata i već koristi euro. Nemamo značajnih otvorenih pitanja sa susjedima, iako postoji izazov s Hrvatskom. Članica smo NATO saveza od 2017. godine i time je ojačana stabilnost Zapadnog Balkana.”