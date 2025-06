Blokada Mosta slobode u Novom Sadu koja je počela u subotu u 15 sati nastavlja se i u nedjelju, a protesti su u subotu održani u više od 20 gradova u Srbiji.

Nekoliko hiljada studenata i građana okupilo se u subotu na protestu u Novom Sadu, a blokirani su Varadinski, Žeželjev i Most slobode, u povodu tri mjeseca od smrti 15 ljudi u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u tom gradu. Žeželjev i Varadinski su bili blokirani od 15 do 18 sati, a blokada Mosta slobode trajat će 24 sata, odnosno do poslijepodnevnih sati danas.

Srbijanski mediji navode da će studenti, koji su blokirali Most slobode čitavu noć, tokom dana odlučiti hoće li se blokada nastaviti i nakon 15 sati.

Studenti traže odgovornost i pravdu za žrtve. Studentima su se u Novom Sadu pridružile kolege iz Beograda, srednjoškolci, motociklisti, poljoprivrednici, zdravstveni radnici i brojni građani. U blizini sva tri mosta preko Dunava u Novom Sadu građani su kuhali hranu za demonstrante.

Kod Mosta slobode postavljeno je najviše štandova s hranom, a u blizini je postavljena i pozornica na kojoj se odvijao program koji su osmislili studenti. Studenti su s protesta poručili i da će ostati na ulicama i na mostovima koliko god je potrebno da bi ostvarili pravdu.

Protesti su u subotu održani u više od 20 gradova u Srbiji. U subotu su okupljanja u znak podrške studentima Srbije održani i u puno gradova van zemlje od Zagreba, Splita i Osijeka, do Berlina, Bostona i Melburna.

Srbijanski mediji prenosi da je pop zvijezda Madonna podržala na Instagram profilu proteste srbijanskih studenata objavljujući kratku video snimku hiljada demonstranata u Novom Sadu s naslovom: "Snaga jedinstva". "Ono o čemu mediji ne izvještavaju je da svjedočimo jednom od najvećih studentskih pokreta još od 1968. godine", piše u toj poruci.

"Podržite takvo jedinstvo svugdje u svijetu!", poručila je Madona.