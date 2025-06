Nakon obilaska terena i stambenih objekata na navedenom lokalitetu 3. februara 2025.godine, utvrđeno je da je 26 porodica, odnosno 85 osoba odbilo predloženi smještaj, za pet porodica (deset osoba) potrebno je pronaći dodatne smještajne jedinice, pet porodica (16 osoba) je saglasno s evakuacijom, ali samo u slučaju „pokretanja klizišta“, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Deset porodica (35 osoba) je smješteno u dostupne smještajne jedinice koje su osigurane posredstvom Općine Stari Grad Sarajevo i Kantona Sarajevo („SOS Dječija sela BiH“), a deset porodica (27 osoba) je smješteno u dostupne stanove osigurane posredstvom Agencije za upravljanje oduzetom imovinom FBiH (u naselju Bulevar Stup).

U skladu sa Planom evakuacije i zbrinjavanja stanovništva u slučaju procjene da može doći do prirodnih ili drugih nesreća ili da je proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće na području Općine Stari Grad Sarajevo - lokalitet MZ “Širokača”, ulica Bostarići i Ablakovina, te Izmjenama i dopunama Plana evakuacije i zbrinjavanja stanovništva u slučaju procjene da može doći do prirodnih ili drugih nesreća ili da je proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće na području Općine Stari Grad Sarajevo - lokalitet MZ “Širokača”, ulica Bostarići i Ablakovina, a koje je donio Općinski štab civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, uposlenici Službe civilne zaštite i Službe za poslove mjesnih zajednica Općine Stari Grad Sarajevo poduzimaju daljnje aktivnosti za smještaj stanovništva sa ugroženog područja u dostupne smještajne jedinice koje su osigurane posredstvom Općine Stari Grad Sarajevo.

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad organizovao je 24-satno osmatranje terena na ugroženim područjima od klizišta, lokalitetima Curine njive i Bistrički potok u cilju ranog upozoravanja ugroženog stanovništva i njihove eventualne evakuacije.

Uposlenici Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo i pripadnici službi zaštite i spašavanja Općine Stari Grad Sarajevo, izlaskom na lokaciju "Curine njive" – Opština Istočni Stari Grad i Općina Stari Grad Sarajevo (Bostarići) uočili su da su na terenu formirane pukotine uslijed naprezanja i pomjeranja tla duž klizne plohe te iste variraju u veličini, obliku i orijentaciji. Dolazi do vidljivih promjena oblika pukotina odnosno povećanja njihove širine. Na dijelu lokaliteta "Curine njive-igralište" dolazi do konstantnog priliva vode jačeg intenziteta, koji stvara djelomični plavnu livadu koja uslijed temperaturnih oscilacija dovodi do pojave leda.

U dijelu ispod lokaliteta "Curine njive-igralište" (dio Općine Stari Grad Sarajevo) vidljiva je promjena oblika ranije nastalih pukotina odnosno povećanja njihove širine. Teren je i dalje zavodnjen te ima negativan uticaj na procese klizanja tla.

Izlaskom na lokalitet “Knjeginjac”, uposlenici Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo utvrdili su da se na predmetnom lokalitetu ne vrši odlaganje nove količine zemljanog i kamenog materijala odnosno da se ne izvode nikakvi građevinski radovi.

Također je utvrđeno da je Opština Istočni Stari Grad u ranijem periodu postavila dio metalnih stubova i zaštite ograde koje ima za cilj sprječavanje eventulanog odlaganja nove količine zemljanog i kamenog materijala. Na deponiji kod objekta u izgradnji objekta “Trebević Hills” nisu vidljiva nova odlaganja građevinskog, niti drugog materijala.

Na lokalitetu Bistrički potok – Općina Stari Grad Sarajevo (Boguševac) i Opština Istočni Stari Grad uočeno je da je korito Bistričkog potoka i dalje djelimično zasuto materijalom sa deponije, obrušenim stablima te ranije isječenim stablima.

Nisu uočena nova obrušavanja materijala sa deponije u vidu zemljano-kamenog materijala i stabala niti je uočeno da je vršeno uklanjanje ranije odloženog zemljano-kamenog materijala i stabala.