Ministrica vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanja Fajon poručila je da ova zemlja podržava Liban tokom političke tranzicije i u osjetljivom trenutku produženog prekida vatre.

Posjetu Bejrutu, glavnom gradu Libana, počela je obilaskom Libanskog centra za uklanjanje mina koji Slovenija podržava dugi niz godina u saradnji s Unapređenjem ljudske sigurnosti ITF.

"Raščišćavanje prostora kontaminiranih eksplozivom je preduslov za sigurnost i povratak ljudi normalnom životu", napisala je Fajon na X-u najavljujući dalju podršku aktivnostima centra u oblasti deminiranja i psihosocijalne pomoći žrtvama.

Po dolasku u Bejrut, sastala se s ministrom vanjskih poslova Abdullahom Bou Habibom i predsjednikom parlamenta Nabihom Berrijem.

"Slovenija podržava Liban tokom političke tranzicije i u osjetljivom trenutku produženog prekida vatre. Za Liban i region ključno je održati mir", poručila je Fajon.

Izrael je trebao završiti povlačenje svoje vojske iz Libana do 26. januara prema sporazumu o prekidu vatre, ali je to odbio uraditi i rok je produžen do 18. februara.

"Najmanje 26 osoba je ubijeno, a 221 je ranjeno u izraelskoj pucnjavi od 26. januara, dok se stanovnici pokušavaju vratiti u svoja sela u južnom Libanu", govore podaci lokalnih zdravstvenih vlasti.

Primirjem je okončano granatiranje između Izraela i libanske grupe otpora Hezbollah, koje je počelo u oktobru 2023. nakon rata u Gazi, a eskaliralo je u sukob punih razmjera u septembru 2024. godine.

U borbama koje su trajale duže od godinu dana poginulo je više od 4.000 ljudi.