Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će posjetiti Izrael, Gazu, Saudijsku Arabiju i druga mjesta na Bliskom istoku.

"Volim Izrael. Posjetit ću ga, posjetit ću Gazu, posjetit ću Saudijsku Arabiju i posjetit ću druga mjesta širom Bliskog istoka", rekao je na konferenciji za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Bijeloj kući.

Poručio je da je Bliski istok "nevjerovatno mjesto, tako živo".

"To je samo jedno od zaista lijepih mjesta i sa sjajnim ljudima. I mislim da se na Bliskom istoku dogodilo mnogo lošeg rukovodstva koje je omogućilo da se to dogodi. To je jednostavno užasno", rekao je navodeći da to uključuje i američku stranu.

"Nismo trebali da uđemo tamo, potrošimo trilione dolara i stvorimo toliko smrti", dodao je.

Trumpove izjave uslijedile su dok je ugostio Netanyahua u Bijeloj kući kao prvog stranog lidera od njegove inauguracije.

Netanyahuova posjeta uslijedila je usred krhkog primirja u Gazi koji je stupilo na snagu 19. januara, zaustavivši izraelski rat, u kojem je ubijeno više od 47.500 Palestinaca.

Tokom konferencije za novinare, Trump je dao kontroverzne primjedbe, rekavši da će SAD "preuzeti" Pojas Gaze, što je uslijedilo ubrzo nakon što je predložio trajno preseljenje Palestinaca izvan Gaze.