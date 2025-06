Slovenačka ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon, govoreći o ideji američkog predsjednika Donalda Trumpa o "izmještanju" Palestinaca iz Pojasa Gaze, poručila je kako ovakve Trumpove izjave odražavaju veliku neupućenost u historiju palestinskog naroda i regionalne geopolitičke činjenice.

Trump je sinoć tokom posjete izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Bijeloj kući još jednom uzdrmao svijet idejom o iseljavanju Palestinaca iz Gaze. Rekao je kako će "Sjedinjene Američke Države preuzeti Gazu" te kako Palestinci nemaju alternativu osim da napuste Gazu.

Na ove izjave reagovala je i slovenska ministrica Fajon, koja danas u Bejrutu nastavlja posjetu Bliskom istoku.

Prema njenim riječima, prije sastanka Trumpa i Netanyahua niko u ovom dijelu svijeta nije bio previše optimističan.

"Ali da će ove izjave odražavati toliku neupućenost u historiju palestinskog naroda i regionalne geopolitičke činjenice, to se nije moglo zamisliti. Palestinci su potpuno odbacili Trumpove prijedloge, smatrajući ih potpunim kršenjem međunarodnog prava. Neki čak tvrde da to miriše na namjeru etničkog čišćenja, što bi predstavljalo ratni zločin. To su riječi generalnog sekretara Palestinske nacionalne inicijative", poručila je Fajon, objavio je javni servis Slovenije.

Podsjetila je da su još nakon prvih Trumpovih izjava o raseljavanju Palestinaca lideri arapskih zemalja to proglasili neprihvatljivim, a sada je isto učinila i Saudijska Arabija, koja predvodi mirovne pregovore.

"I mi smatramo da je ovo neprihvatljiv potez, suprotan svim međunarodnim pravilima", rekla je Fajon.

Fajon je upozorila da stanje u Vijeću sigurnosti pokazuje da, čak i ako se postigne konsenzus, glasanje možda neće biti održano.

"To je surova realnost. U prošlosti je Slovenija često bila inicijator rezolucija, ali su se suočavale s vetom ili bi bile usvojene, dok je situacija na terenu ostajala nepromijenjena", dodala je.

Ipak, uvjerena je da je politički pritisak nužan i da Slovenija u tome uživa veliku podršku.

"Radi se jednostavno o poštivanju međunarodnog i humanitarnog prava te povelje Ujedinjenih naroda. To su alati koje Slovenija i druge države UN-a mogu koristiti. Jer činjenica je da niko ne može silom mijenjati granice. I dalje insistiramo na rješenju dvije države i pokušaju postizanja trajnog mira na Bliskom istoku", zaključila je Fajon.