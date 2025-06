Novi masovni bojkoti tržnih centara i supermarketa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini najavljeni su za petak, 7. februara.

To će biti treći uzastopni bojkot kupovine proizvoda petkom u Hrvatskoj, a drugi u Bosni i Hercegovini.

Iz platforme "Halo inspektore" u Hrvatskoj najavili su da će nakon novog općeg bojkota kupovine svih proizvoda i usluga, od subote krenuti blokada jednog trgovačkog lanca na sedam dana.

"Dakle, opći bojkot vrijedi u petak svakog oblika kupovine proizvoda i usluga. Na osnovi svega onog što su nam potrošači do sada poručivali u ovih tjedan dana, to je da pokušamo pojednostaviti bojkotiranje trgovačkih lanaca, odlučili smo ići na varijantu 'svaki tjedan lanac jedan'. I to od subote, dakle dan poslije općeg bojkota, do 14. februara imali bismo bojkot jednog trgovačkog lanca", rekao je Josip Kelemen, savjetnik platforme "Halo, inspektore".

Objavio je da će se u petak, 7. februara od 0 do 24 sata, na zahtjev potrošača, ponovno održati opći bojkot.

Vlada Hrvatske krajem prošle sedmice proširila je broj proizvoda sa "zaključanim cijenama" sa 30 za još 40, odnosno na ukupno 70, a brojni trgovački lanci najavili su popuste i sniženja na stotine i hiljade artikala, ali građani su i dalje nezadovoljni visokim cijenama proizvoda u Hrvatskoj. Razlog je to da vikendima organizovano putem agencija idu i u kupovinu u Sloveniju i Italiju - Trst.

I u Bosni i Hercegovini grupa "Bojkot BiH" najavila je novi bojkot kupovine za petak, ali i subotu.

Iako je Vlada FBiH najavila kako će do kraja sedmice donijeti odluku o "zaključavanju cijena" za ukupno 50 proizvoda to se čini nedostatnim, isto kao i odluka Vlade bh. entiteta RS da pojača inspekcijski nadzor i kažnjavanje trgovaca zbog neopravdanog dizanja cijena.

U Sloveniji istovremeno traje drugi sedmični bojkot pojedinih trgovačkih lanaca i kupovine određenog broja proizvoda.

Iz Udruženja potrošača Slovenije upozorili su građane da su u proteklom periodu neopravdano poskupjeli prvenstveno maslinovo ulje, maslac, mliječni proizvodi, određene vrste mesa i mesnih prerađevina, kao i hljeb.