Trumpova inicijativa za preseljenjem Palestinaca iz Gaze mora se shvatiti ozbiljno, upozorio je stručnjak za međunarodno pravo i bivši predsjednik Slovenije Danilo Turk.

Turk je rekao da "Arapska liga mora odlučno odgovoriti", a rješenju s dvije države se mora vratiti kao jednoj realnosti.

"U svakom slučaju, ono što je Trump izjavio na svojoj konferenciji protivno je međunarodnom pravu. Ovo je izraz njegove volje da krši međunarodno pravo, tu nema sumnje. Pitanje je kako će se stvari razvijati dalje, a to ne ovisi samo o njemu", upozorio je Turk.

Istakao je da će zanimljivo pitanje biti u kojoj će se mjeri Arapska liga moći ujediniti.

"Jedna izjava na papiru neće biti dovoljna. Arapska liga će morati smisliti neku odlučnu akciju, gdje će se šefovi država morati okupiti i djelovati u duhu svoje inicijative iz 2002. godine, kada su već imali sveobuhvatan plan rješavanja palestinskog pitanja, a taj plan se tada činio blizu dogovora. Arapska liga ima sposobnost pružiti alternative i tu će se morati dokazati", poručio je Turk za RTV Slovenija.

Sve ono što se dešavalo u Gazi, jasan je Turk, treba nazvati pravim imenom, a to je genocid.

"Moramo biti vrlo jasni u tom pogledu. Od onih ljudi koji su preživjeli Nakbu, mnogi su našli utočište u Gazi, a neki su donijeli ključeve svojih bivših domova. Ovo sjećanje na Nakbu nikada nije umrlo, i to je problem za Izrael. Nova razaranja imala su za cilj postići veliku promjenu", istakao je Turk.

Donald Trump, kaže Turk, otišao je nekoliko koraka dalje od onoga što je sam Izrael planirao.

"Plan je protjerati Palestince, to vidimo. Henry Kissinger je prije mnogo godina u jednoj knjizi napisao da postoje tri rješenja: dvije države, ili uključivanje cjelokupnog arapskog stanovništva Palestine u Izrael, ili genocid. On je to ovako opisao i rekao, genocid ne dolazi u obzir, s obzirom na povijesno iskustvo Židova...", poručio je Turk.