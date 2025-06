Predsjednik Trump želi trajni mir na Bliskom istoku, donio je ovu odluku (o iseljavanju Palestinaca iz Gaze) sa "humanim srcem" za sve ljude u regiji, poručila je kasno sinoć glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Leavitt je odgovarala na pitanja novinara u Bijeloj kući povodom izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da Palestinci trebaju napustiti Gazu, odnosno posljednje najave da će "Sjedinjene Američke Države preuzeti Pojas Gaze" tokom susreta s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Na pitanje može li objasniti promjenu stava Trumpa u vezi s najavama za Gazu, a u kontekstu činjenice da je "političku karijeru proveo kritikujući strana uplitanja, slanje američkih trupa u borbe u inostranstvu, posebno na Bliskom istoku, Leavitt je odgovorila kako ova situacija ne prisiljava SAD da se uplete u sukobe u inostranstvu.

"Predsjednik se nije obavezao na slanje američkih trupa u Gazu. Također je rekao da Sjedinjene Države neće plaćati obnovu Gaze. Njegova administracija će raditi s našim partnerima u regiji na rekonstrukciji ovog područja", kazala je.

Naglasila je da je njegov (Trumpov) cilj "trajni mir na Bliskom istoku za sve ljude u regiji", te da Sjedinjene Američke Države trebaju biti uključene u ovaj proces obnove kako bi se osigurala stabilnost u regiji za sve ljude.

"Ali to ne znači slanje trupa u Gazu. To ne znači da će američki poreski obveznici finansirati ovaj napor. To znači da će Donald Trump, koji je najbolji pregovarač na planeti, sklopiti dogovor s našim partnerima u regiji", kazala je Leavitt.

Na digresiju novinara da Trump nije isključio mogućnost slanja američkih trupa u Gazu i pitanje da li ona to sad čini, Leavitt je odgovorila: "Kažem da predsjednik to još nije odlučio. On nije dao tu obavezu, i vi to znate."

S obzirom na to da su Jordan, Egipat i Saudijska Arabija već odbacili ovaj plan, postavljeno je pitanje koji su to partneri izrazili interes za učešće, a Leavitt ja poručila kako Trump ovu ideju već neko vrijeme promoviše i da ovo "nije odluka ili najava koju olako donosi".

"Predsjednik je već razgovarao s predsjednikom al-Sisijem (op.a. predsjednik Egipta Abdulfattah al-Sisi). Zapravo, to je bio njegov prvi razgovor sa stranim liderom. Sljedeće sedmice sastaje se s kraljem Jordana, kraljem Abdullahom. Razgovarao je s kraljem Bahreina. Razgovarao je s prestolonasljednikom Saudijske Arabije", navela je.

Kazala je kako je Trump vrlo jasno dao do znanja, bio je vrlo glasan, da očekuje od partnera u regiji, posebno Egipta i Jordana, da "privremeno prihvate palestinske izbjeglice kako bi mogli obnoviti njihove domove".

Leavitt je tokom brifinga pokazala fotografije porušene Gaze, te poručila kako je "ovo mjesto koje je nenastanjivo za ljudska bića. Da li stvarno mislite da porodice mogu živjeti svoj san u regiji koja ovako izgleda, bez tekuće vode, bez električne energije? Predsjednik je donio ovu odluku sa humanim srcem za sve ljude u regiji."