Američi predsjednik Donald Trump za kratko vrijeme uspio je uzburkati međunarodnu javnost prijedlogom o “iseljavanju” Palestinaca iz Pojasa Gaze.

Ideju je iznio nekoliko dana nakon inauguracije u januaru, a ponovio tokom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Bijeloj kući u utorak. Izjava je naišla na oštro protivljenje američkih i saveznika i protivnika, uključujući Jordan i Egipt, koje je Trump naveo kao zemlje koji bi trebale primiti Palestince iz Pojasa Gaze.

Ujedinjene nacije podsjećaju da prisilno raseljavanje predstavlja "etničko čišćenje". Glasnogovornik Stephane Dujarric je, upitan da li generalni sekretar Antonio Guterres "vjeruje" da je Trumpov plan etničko čišćenje, rekao: "Svako prisilno raseljavanje ljudi je jednako etničkom čišćenju."

Američki predsjednik nastavlja insistirati na svom planu tvrdeći da Palestinci nemaju drugu opciju osim da napuste Gazu.

Trump je na sastanku s Netanyahuom otišao korak dalje, rekavši da “SAD preuzima Pojas Gaze”.

“Vjerujem da Pojas Gaze, koji decenijama simbolizira smrt i razaranje, ne bi trebao biti ponovo izgrađen. SAD će preuzeti Pojas Gaze i odraditi posao, pobrinuti se za uklanjanje svih opasnih neeksplodiranih bombi i drugih oružja, sravniti ruševine i stvoriti ekonomski razvoj koji će osigurati beskonačan broj poslova i stanova za ljude tog područja.”

Na pitanje novinara da li govori o trajnoj okupaciji (Gaze) ili obnovi, Trump je odgovorio kako to vidi kao “dugoročnu poziciju vlasništva” i dodao:

“Svima s kojima sam razgovarao se dopada ideja da SAD posjeduje taj komad zemlje.”

Trump pritom nije naveo s kim je razgovarao i kome se ova ideja dopada, osim Izraelu.

Izjava o "preuzimanju" Gaze izazvala je val međunarodnih osuda i zabrinutosti zbog mogućih posljedica.

Egipat i Jordan protiv od samog početka

Trump je rekao da bi stanovništvo Gaze trebalo biti preseljeno u zemlje poput Jordana i Egipta, dok bi SAD pretvorio tu teritoriju u "rivijeru Bliskog istoka".

Egipatski lider Abdel Fattah el-Sisi je raseljavanje palestinskog naroda nazvao nepravdom.

"Jordan za Jordance, a Palestina za Palestince", poručio je jordanski ministar vanjskih poslova Ayman Safadi.

Odgovarajući na pitanja novinara o tome da zemlje odbijaju njegovu ideju, Trump je odgovorio: “Oni će to učiniti. Oni će to učiniti, uredu. Činimo puno za njih i oni će to učiniti.”

Osude Hamasa i Abbasa

Visoki dužnosnik Hamasa Sami Abu Zuhri je Trumpov poziv Palestincima u Gazi nazvao apsurdnim:

"Trumpove izjave o njegovoj želji da kontrolira Gazu su smiješne i apsurdne, a bilo kakve ideje ove vrste sposobne su zapaliti regiju. Smatramo ih receptom za stvaranje haosa i napetosti u regiji, jer ljudi u Gazi neće dopustiti da takvi planovi prođu."

Glasnogovornik Hamasa Abdel Latif al-Qanou rekao je: “Američko rasističko stajalište usklađeno je sa stajalištem izraelske ekstremne desnice u raseljavanju naših ljudi i eliminaciji našeg cilja”.

Mahmoud Abbas, palestinski predsjednik, poručio je kako neće dozvoliti kršenje prava njegovog naroda, za koja su se borili decenijama.

"Ovi pozivi predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, a mir i stabilnost u regionu neće biti postignuti bez uspostavljanja palestinske države", poručio je Abbas.

Evropske zemlje odbacile prijedlog

Čelnici nekoliko evropskih zemalja odbacili su u srijedu kontroverzni plan američkog predsjednika o "preuzimanju" Pojasa Gaze i trajnom raseljavanju Palestinaca.

"Jasno je da Gaza - kao i Zapadna obala i istočni Jeruzalem - pripada Palestincima", poručila je šefica njemačke diplomatije Annalena Baerbock.

Keir Starmer, britanski premijer, rekao je da se Palestincima u Gazi mora dopustiti dom i ponovna izgradnja, "a mi bismo trebali biti s njima u toj obnovi na putu prema rješenju s dvije države".

"Gaza je zemlja palestinskih stanovnika Gaze. Palestinci moraju ostati u Gazi", rekao je ministar vanjskih poslova Španije Jose manuel Albares.

Slovenačka ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon poručila je kako ovakve Trumpove izjave “odražavaju veliku neupućenost u historiju palestinskog naroda i regionalne geopolitičke činjenice”.

Turkiye, Rusija i Kina odbacile Trumpov plan

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan odbacio je plan američkog predsjednika nazvavši ga "neprihvatljivim", čak i raspravu o njemu "pogrešnom". Fidan je rekao da se Turkiye protivi svim inicijativama koje nastoje "isključiti narod Gaze iz jednadžbe u regionu", potvrdivši privrženost palestinskim pravima.

Upozorio je da se svijet pomjera prema "zakonu džungle", gdje niko ne uzima u obzir potrebe drugih i primjenjuje filozofiju "radim to jer sam jak".

Rusija je plan Donalda Trumpa da preuzme Pojas Gaze okarakterisala kao manifestaciju zapadne "kulture otkazivanja".

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su odluke Vijeća sigurnosti UN-a, “koje su prije mjesec i po svi bez iznimke priznali kao nužnu osnovu za djelovanje na stvaranju palestinske države, jednostavno poništene”.

"Peking je uvijek vjerovao da je temeljni princip poslijeratne uprave u Gazi to da Palestinci upravljaju Palestinom", rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.

Genocidni rat u Gazi

Izraelski genocidni rat ubio je više od 47.400 Palestinaca, većinom žena i djece, u Gazi od 7. oktobra 2023. i pretvorio veliki dio područja u ruševine.

Međunarodni kazneni sud izdao je u novembru naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

Primirje je stupilo na snagu 19. januara.