Izraelski ratni avioni izveli su zračne napade kasno večeras na južne i istočne dijelove Libana i nadlijetali glavni grad Bejrut i njegova predgrađa, počinivši tako nova kršenja sporazuma o prekidu vatre.

Borbeni avioni napali su istočni planinski lanac koji graniči s dolinom Beqaa, javila je libanonska zvanična Nacionalna novinska agencija (NNA).

Izrael je također izveo dva zračna napada u okrugu Nabatiyeh na jugu Libana, gađajući dolinu između gradova Bfaroueh i Aazze.

Do sada nema izvještaja o ciljevima napada i žrtvama.

Svjedoci događaja su novinaru Anadolu agencije kazali da su izraelski ratni avioni primijećeni kako intenzivno lete iznad Bejruta, njegovih predgrađa i centralnog dijela Libana.

Krhki prekid vatre na snazi ​​je od 27. novembra, čime je okončan period međusobnog granatiranja između Izraela i grupe Hezbolah koji je počeo 8. oktobra 2023. i eskalirao u sukob punog razmjera 23. septembra prošle godine.

Otkako je primirje stupilo na snagu, Izrael je počinio preko 670 kršenja, ubivši i povrijedivši desetine ljudi u Libanu, uključujući žene i djecu.

Izrael je prema sporazumu o prekidu vatre trebao završiti povlačenje iz južnog Libana do 26. januara, ali je to odbio i rok je produžen do 18. februara.