Broj izdatih računa danas u trećem krugu općeg bojkota kupovine u Hrvatskoj veći je za 16 posto dok je iznos računa također veći za 17 posto u odnosu na raniji petak.

Objavila je to Porezna uprava Hrvatske sumirajući podatke o današnjoj kupovini u Hrvatskoj gdje je u toku poziv Platforme "Halo, inspektopre" na bojkot kupovine proizvoda.

Podaci se odnose na potrošnju za protekla četiri petka, uključujući i onaj prije bojkota, i to za sve djelatnosti i djelatnost G-47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla​.​

"Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak, 7. februara u odnosu na petak 24. januara veći za 29 posto dok je iznos računa također veći za 30 posto", navodi Porezna uprava.

Istovremeno u petak, 7. februara u odnosu na petak, 17. januara, dan kada nije bio bojkot trgovina, broj računa manji je za 9 posto dok je iznos računa također manji za 10 posto.

"Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 7. februara u odnosu na petak 31. januara od 00 do 15 sati veći 25 posto dok je iznos računa također veći za 37 posto. Nadalje, u petak, 7. februara od 00 do 15 sati u odnosu na petak. 24. januara broj računa je veći za 48 posto dok je iznos računa također veći za 58 posto. Dok je u petak, 7. februara od 00 do 15 sati u odnosu na petak, 17. januara, dan kada nije bio bojkot trgovina, od 00 do 15 sati broj računa manji za 15 posto dok je iznos računa također manji za 20 posto", navode iz Poreske uprave Hrvatske.

Vlada Hrvatske donijela je odluku o proširenju broja proizvoda sa "zaključanim cijenama" sa 30 za još 40, odnosno na 70, ali te mjere organizacije i potrošači smatraju nedostatnim kao i najavu nekoliko trgovinskih lanaca da smanji cijene stotina proizvoda.

Za sutra je u Hrvatskoj najavljen početak sedmodnevnog bojkota kupovine u jednom od trgovačkih lanaca.

Danas, ali i sutra traje bojkot kupovine i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a na bojkot su danas pozvani i građani Srbije.

U Sloveniji traje sedmodnevni bojkot kupovine u određenim trgovačkim lancima i određenog broja proizvoda kao što su ulje, mliječni proizvodi, određene vrste mesa i mesne prerađevine, te hljeb.