SpaceX će u nedjelju lansirati 23 Starlink satelita u nisku orbitu Zemlje iz baze svemirskih snaga Vandenberg u saveznoj američkoj državi Kaliforniji.

Polijetanje je zakazano za 16.26 sati po lokalnom vremenu (0026 GMT ponedeljak), s raketom Falcon 9.

Kompanija je upozorila da bi stanovnici Santa Barbare, San Luis Obispa i Venture mogli čuti zvučne udare tokom lansiranja, ističući da će to zavisiti od vremenskih i drugih uslova.

Nakon razdvajanja etape, booster će pokušati sletjeti na autonomni brod dronova u luci "Of Course I Still Love You" stacioniran u Tihom okeanu.

Prijenos uživo počet će otprilike pet minuta prije lansiranja na SpaceX-ovoj web-stranici i njegovom službenom X računu.

Ova misija nastavlja brzu ekspanziju Starlink mreže milijardera Elona Muska i njegovog SpaceX-a, s ciljem pružanja globalne širokopojasne pokrivenosti internetom.