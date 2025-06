Niko ne može i neće moći dovesti narod Palestine u drugu Nakbu, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prilikom posjete Maleziji.

Odbacivši najave američke i izraelske administracije o raseljavanju Palestinaca i "preuzimanju" Gaze, Erdogan je podsjetio da se finansijski trošak razaranja u palestinskoj enklavi procjenjuje na 100 milijardi dolara i da je vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua odgovorna za "ovaj težak račun".

"Izraelska administracija mora biti prva kojoj će biti naplaćeno razaranje Gaze koje su prouzrokovali i s tim treba početi proces rekonstrukcije", rekao je Erdogan u Kuala Lumpuru gdje se obratio na sjednici Vijeća za stratešku saradnju zajedno s malezijskim premijerom Anwarom Ibrahimom.

Istakao je da umjesto što traži mjesto za Gazane koje ne može iskorijeniti s njihove zemlje, Netanyahu bi trebao tražiti izvor za pokrivanje štete od 100 milijardi dolara koju je nanio.

"Kuće, zemlja, radna mjesta koje su zaplijenili izraelska država i 'odmetnuti' doseljenici moraju se vratiti zakonitim palestinskim vlasnicima", kazao je.

Erdogan je također naveo da izgradnja sistema zasnovanog na povjerenju koji obuhvata sve i cijeni razlike kao izvor bogatstva nije izbor već obaveza.

"Od ekonomije do diplomatije, od trgovine do sigurnosti, potreban nam je novi pristup i novi globalni poredak za rješavanje problema", naglasio je on.

Dobri odnosi Turkiye i Malezije

Turski predsjednik je istakao je veoma dobre odnose svoje zemlje s Malezijom tokom posjete toj zemlji jugoistočne Azije, što je prva stanica regionalne turneje.

"Neka naša solidarnost i naklonost ostanu jaki", rekao je Erdogan na ceremoniji u Međunarodnom kongresnom centru Putrajaya, gdje mu je uručen i počasni doktorat.

Izražavajući zadovoljstvo što je nakon pet godina ponovo u Maleziji, istakao je prijateljstvo i bratstvo između Turkiye i Malezije uprkos njihovoj geografskoj udaljenosti. Napomenuo je da je bilateralno partnerstvo 2022. godine podignuto na sveobuhvatan strateški nivo.

Ističući značaj obrazovanja i akademske saradnje, Erdogan je izjavio kako "danas s ponosom vidimo više diplomaca iz Turkiye i Malezije koji doprinose našim nacijama".

- Malezijski premijer pohvalio napredak Turske

Malezijski premijer Anwar Ibrahim također je govorio na ceremoniji u gradu Putrajaya, naglašavajući transformaciju Turske u geopolitičku silu.

"Turska je jača nego ikada ranije. Razlog je ono što ste uradili, vaši napori. Vi ste lider čiji uticaj prevazilazi granice", rekao je on, istaknuvši značaj Erdoganovog vodstva.

Anwar je također pohvalio tehnološka dostignuća Turske, posebno kada je riječ o umjetnoj inteligenciji i svemirskoj tehnologiji.

"Turska je značajno unaprijedila svoju nacionalnu svijest i čast. Postala je geopolitička sila," dodao je on.

Osvrćući se na Erdoganovo lično političko putovanje, Anwar je rekao da je "njegova priča unikatna - od zatvora do šefa države".

"To nije samo priča o preživljavanju, već priča o ponosu, odlučnosti i upornosti", rekao je.

Erdogan će također posjetiti Indoneziju i Pakistan u okviru svoje regionalne turneje.