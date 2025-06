Rumunski predsjednik Klaus Iohannis najavio je u ponedjeljak ostavku nakon pritiska opozicionih grupa koje su tražile da odstupi s funkcije.

"Kako bih poštedio Rumuniju i rumunske građane ove krize, ovog beskorisnog i negativnog razvoja događaja, podnosim ostavku na mjesto predsjednika Rumunije", rekao je on u televizijskom obraćanju, dodajući da će u srijedu napustiti funkciju.

Potez je uslijedio nakon što je opozicija podnijela prijedlog parlamentu za opoziv.

"To je beskorisni potez, jer ću za nekoliko mjeseci napustiti funkciju. To je neosnovan potez, jer nikada nisam prekršio Ustav. To je štetan potez", rekao je Johanis (65) u obraćanju.

U decembru je Ustavni sud Rumunije poništio drugi krug predsjedničkih izbora koji su bili zakazani za 8. decembar.

Krajnje desničar Calin Georgescu pobijedio je u prvom krugu 24. novembra, što je izazvalo optužbe za rusko miješanje i na kraju dovelo do poništavanja izbora od Ustavnog suda.

Izbori će se održati 4. maja, a drugi krug, ako nijedan kandidat ne dobije više od 50 posto glasova, 18. maja.

Iohannisov drugi i posljednji mandat istekao je 21. decembra, ali je trebao ostati dok ne bude izabran njegov nasljednik.