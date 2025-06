Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan izjavio je u utorak da Izrael mora okončati okupaciju palestinskih teritorija i nadoknaditi štetu koju je prouzrokovao.

Uspostava nezavisne, suverene i geografski povezane države Palestine, zasnovane na granicama iz 1967. godine, s Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom je „neophodna“ izjavio je Erdogan na zajedničkoj konferenciji za medije s premijerom Malezije Anwarom Ibrahimom tokom posjete Kuala Lumpuru.

Govoreći o pomoći Gazi, turski predsjednik je izrazio uvjerenje da je moguće riješiti ovu situaciju ako se članice Saveza država Jugoistočne Azije (ASEAN) udruže.

"Kako možemo zajedno sa zemljama članicama ASEAN-a ublažiti patnje u Palestini? To nije nešto što ni Malezija ni Turkiye mogu učiniti same, ali ako se sve članice ASEAN-a udruže, mislim da to možemo postići", rekao je Erdogan.

Naglasio je da je Turkiye Palestini do sada poslala više od 100 brodova pomoći i da se ti napori nastavljaju.

"Nastavljamo slati pomoć. S poštovanjem pratimo stav Malezije o Gazi i Palestini. Srž problema je izraelsko inzistiranje na politici okupacije, invazije i masakra. Vidjeli smo da Izrael nije održao svoja obećanja u posljednjem sporazumu o prekidu vatre, kao ni u prethodnim", poriučio je Erdogan.

Što se tiče trgovinskih odnosa između Turkiye i Malezije, Erdogan je istakao da su odlučili povećati bilateralnu trgovinsku razmjenu s prethodno dogovorenih pet na deset milijardi dolara.

Malezijski premijer pohvalio ulogu Turkiye

S druge strane, Anwar Ibrahim je pohvalio ulogu Turkiye u rješavanju krize u Gazi.

Poželio je dobrodošlicu turskom predsjedniku kazavši da su "sretni zbog prilike da ugostimo lidera muslimanskog svijeta, zaštitnika pravde i ljudskih prava".

Ističući da nijedna druga zemlja nije učinila koliko Turkiye u pogledu humanitarne pomoći, najavio je da će pod predsjedavanjem Malezije mobilizirati zemlje ASEAN-a za obnovu Gaze.

Govoreći o primirju u Gazi, Anwar Ibrahim je kazao da Izrael nastavlja svoju „agresivnu i ekspanzionističku politiku“. On je doveo u pitanje mogućnost napretka, s obzirom na to da se Izrael nije povukao iz palestinske enklave.

Erdogan će također posjetiti Indoneziju i Pakistan u okviru svoje regionalne turneje.