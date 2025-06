Ako ruski predsjednik Vladimir Putin napadne NATO, reakcija alijanse bi bila "razarajuća", upozorio je šef NATO-a u srijedu.

Govoreći na konferenciji za novinare prije sastanka ministara odbrane u sjedištu NATO-a u Briselu, generalni sekretar Mark Rutte rekao je da će pitanje izdataka za odbranu biti na vrhu dnevnog reda sastanka.

"Imamo snažne planove kako bismo našu milijardu ljudi zaštitili u opasnijem svijetu", rekao je Rutte, dodajući da je sada u toku rad na dogovoru o ambicioznim novim odbrambenim ciljevima za NATO saveznike.

Mnogi saveznici, posebno u Evropi i Kanadi, ulažu znatno više od drugih, istakao je Rutte.

Pozivajući se na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o izjednačavanju vojne podrške Ukrajini, Rutte je rekao da se slaže s njim da saveznici iz NATO-a "moraju izjednačiti" sigurnosnu pomoć Ukrajini, ali je dodao da moraju učiniti još više kako bi se promijenila putanja sukoba.

"Potpuno razumijem da Amerikanci žele da Evropljani i Kanađani plate više," dodao je Rutte.

Upitan o novom izvještaju danske obavještajne službe u kojem se kaže da bi Rusija mogla započeti veliki rat u Evropi u roku od pet godina, Rutte je rekao da ne želi komentarisati sve što izlazi iz obavještajne zajednice, ali je dodao da takve procjene shvaća "veoma ozbiljno".

"Dozvolite mi da se vratim na ono što sam ranije rekao, a to je da će u ovom trenutku, ako Putin napadne NATO, reakcija biti razorna. Izgubit će. Zato neka ne pokušava. I on to zna, odvraćanje i odbrana su veoma jaki", dodao je Rutte.

Što se tiče turske odbrambene industrije, Rutte je rekao da je turska odbrambena industrijska baza, u kojoj postoji nekoliko stotina organizacija koje rade na inovacijama, "zaista impresivna".

"Znam da postoji bliska saradnja između onoga što radite, što radite u Turskoj, sa drugim saveznicima širom Evrope i sa SAD-om, i da zaista isporučujete neke od najvažnijih dijelova, a ponekad i krajnjih proizvoda, u smislu onoga što turska industrija proizvodi, i možemo samo da tražimo od vas da učinite više", dodao je Rutte.