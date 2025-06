U Kragujevcu se danas održava okupljanje i petnaestosatni protest studenata iz cijele Srbije pod nazivom “Sretnimo se na Sretenje“.

Studenti iz Novog Sada, Beograda, Niša, Čačka, Kraljeva, Novog Pazara i drugih gradova do Kragujevca su stigli u kolonama pješke, biciklima ili trčeći.

Grupe studenata iz cijele Srbije, rasporedile su se na različitim punktovima na Lepeničkom bulevaru u dužini od dva kilometra. Tokom dana, tu će biti održavane radionice, sportski, kulturni i edukativni sadržaji.

Glavna bina, postavljena je kod Zastavinog solitera i to je centralno mjesto okupljanja na današnjem protestu. Tokom dana, govoriće studenti, građani, a večaras, će biti pročitano i studentsko pismo.

Veliki broj građana je na ulicama Kragujevca, a ljudi i dalje pristižu iz drugih gradova.

Učesnici skupa kažu, da su došli da podrže studente u njihovim zahtjevima i da se svi zajedno bore za bolje i pravednije društvo.

Simbolično su se okupili oko kompleksa nekadašnjeg Konaka Kneza Miloša, prekoputa Stare crkve i Skupštine, gdje je prije 190 godina donijet Sretenjski ustav.

Traže da institucije rade svoj posao, da se procesuiraju nadležni za pad nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, kada je poginulo 15 ljudi, jer šutnja, dodaju nije rješenje.

Skup će, kako je najavljeno, trajati do sedam minuta po ponoći. Za to vrijeme studenti i okupljeni građani dva puta će petnaestominutnom šutnjom odati poštu stradalima na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Studenti koji su krenuli iz Beograda i Niša pješačili su četiri dana u maršu do Kragujevca. Kraljevački i novopazarski studenti sreli su se u četvrtak sa studentima iz Čačka u Mrčajevcima odakle su prvi stigli do Kragujevca. Studentska maratonska štafeta iz Beograda i studenti na biciklima iz Novog Sada i Beograda stigli su prije studentskih kolona do centra grada.

Studente su uz ovacije i crveni tepih ispred zgrade opštine dočekali Kragujevčani.

Studenti i građani protestuju od kraja prošle godine, nakon što je 1. novbembra u padu nadstrešnice na Glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 15 osoba.

U blokadama su najmanje 63 fakulteta pet državnih univerziteta, dva privatna fakulteta i četiri visoke strukovne škole.

Jedan od povoda za ostavku srbijanskog premijera Miloša Vučevića 28. januara je i napad na studente ispred stranačkih prostorija SNS-a u Novom Sadu, u noći između 27. i 28. januara. Napadači su tukli studente palicama i pesnicama. Studentkinja koja je tada teže povrijeđena imala je intervenciju na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju UKC Srbije.