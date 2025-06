Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su protesti u prethodna tri mjeseca donijeli velike i ozbiljne probleme ekonomiji te zemlje.

U Srbiji se duže od tri mjeseca svakodnevno održavaju protesti pokrenuti nakon pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi. Proteste predvode studenti koji traže odgovornost institucija i transparentnu istragu o toj nesreći.

"Ne mislim da je problem kada ljudi imaju različite stavove, različita mišljenja. Naprotiv, to je ljekovito, blagorodno za demokratiju u jednoj zemlji. To nije nikakav problem. Ali ono što je važno jeste da po ključnim pitanjima postignemo jedinstven i zajednički stav", poručio je srbijanski predsjednik gostujući na TV Pink, u nedjelju naveče.

To u Srbiji, kako je kazao, već dugo nije moguće, ali da ih to do prije tri mjeseca nije ometalo u razvoju i napretku. Vučić je naglasio da sada imaju velike i ozbiljne probleme u ekonomiji.

"Ne, direktno su protesti donijeli ogromnu štetu srbijanskoj ekonomiji. Nesagledivu, nesrazmjerno veliku u odnosu na ono što smo i mi očekivali", rekao je, izrazivši nadu da će uspjeti da izvuku zemlju iz teške situacije i da sačuvaju radna mjesta.

Govorio je i o infrastrukturnim projektima i da 2 - 2,5 mjeseca niko ništa nije uradio po pitanju brze pruge, jer niko ništa neće da potpiše, a sve zbog "sveopšte hajke i nestručnih i zlonamjernih ljudi", dodao je.