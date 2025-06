Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zabrinut zbog potencijalne zabrane uvoza hrane iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Evropsku uniju, tvrdeći da je njegova trgovinska politika pravedna i korisna za SAD.

Na pitanje novinara o evropskim čelnicima koji upozoravaju da će zabraniti uvoz hrane iz SAD-a kao odgovor na potencijalne američke carine, Trump je odbacio značaj takvog poteza, ističući da će Evropa patiti više nego SAD.

"To je u redu. Ne brine me. Neka to urade. Oni samo povređuju sebe. Ako to urade, ne mogu to zamisliti, ali nije važno", rekao je Trump.

Trump je ponovio svoj stav o recipročnim carinama, ističući da bi SAD trebao nametnuti iste carine drugim zemljama koje primjenjuju na američku robu.

"Imamo recipročne tarife. Šta god oni naplaćuju, mi naplaćujemo. Vrlo jednostavno. Ako određena zemlja, poput Indije, nama naplaćuju X dolara, mi njima naplaćujemo X dolara. Sve je u redu. To je pošteno. To je poštena stvar", rekao je američki predsjednik.

Ranije je Trump iznio svoj plan za, kako je nazvao, velike recipročne carine na američke trgovinske partnere.

Nove ekonomske kazne, za koje je Trump rekao da su poštene prema svim nacijama, bit će nametnute povrh drugih obaveza koje je već nametnuo otkako je preuzeo dužnost u januaru.