Američki predsjednik Donald Trump izjavio je večeras da je postao mnogo uvjereniji da se može postići mirovni sporazum za okončanje rata protiv Ukrajine nakon početne runde pregovora između visokih američkih i ruskih zvaničnika u Saudijskoj Arabiji.

Trump je opisao razgovore, u kojima su učestvovali državni sekretar Marko Rubio, njegov ruski kolega Sergej Lavrov i drugi visoki zvaničnici, kao veoma dobre, rekavši da vjeruje da Kremlj želi zaustaviti divlje varvarstvo rata.

"To je besmislen rat. To se nikada nije trebalo dogoditi. Nikada se ne bi dogodilo da sam bio predsjednik", rekao je novinarima na svom imanju Mar-a-Lago.

Danas je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio nezadovoljstvo izostankom Ukrajine u razgovorima u Rijadu, te je dodao da je o tome saznao iz medija.

Govoreći zajedno s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari, Zelenski je naglasio potrebu da se Evropska unija, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD uključe u pregovore kako bi se osigurale garancije. On je naglasio važnost osiguravanja da se rat završi pouzdanim i trajnim mirom.

Trump je odbacio komentare, sugerirajući odobrenje za nove izbore u Ukrajini usred izvještaja da pregovarači žele natjerati Zelenskog da održi izbore u ratom razorenoj zemlji kao dio bilo kakvog budućeg mirovnog sporazuma.

"Znate, kada žele mjesto za stolom, mogli biste reći da ljudi moraju, zar ne bi narod Ukrajine morao da kaže, kao, znate, prošlo je mnogo vremena od kada smo imali izbore. To nije stvar Rusije. To je nešto što dolazi od mene i dolazi iz mnogih drugih zemalja", rekao je Trump.

Trump je snažno podržao mogućnost da evropske zemlje rasporede mirovne snage u Ukrajinu kao dio bilo kakvog budućeg sporazuma o okončanju ruskog rata u Ukrajini.

"Ako to žele, to je sjajno. Ja sam za to", rekao je Trump i dodao da SAD tako ne bi slao vojsku, jer je daleko.

Trump je dalje komentirao i izjavu Zelenskog koji je prošle sedmice rekao da ne zna gdje je polovina novca koji je Ukrajini dao SAD.

"Pa, dali smo im, vjerujem, 350 milijardi dolara, ali recimo da je to nešto manje od toga. Ali to je, to je mnogo", rekao je Trump.